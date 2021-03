Kaspersky: vaccini in vendita nel dark web, fino a 1.200 dollari per dose

(Milano 5 marzo 2021) - Milano, 5 marzo 2021

In questo momento, il mondo intero è alla prese con una delle più grandi e complesse campagne di vaccinazione della storia e, come prevedibile, truffatori e venditori del dark market ne stanno approfittando per trarne profitto.

Esaminando 15 diversi marketplace su Darknet, i ricercatori di Kaspersky hanno individuato messaggi pubblicitari per tre dei principali vaccini COVID disponibili, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Moderna, e per ulteriori vaccini “COVID19” non certificati.

La maggior parte dei venditori è basato in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. I prezzi per ogni dose variano da 200 a 1.200 dollari, con un costo medio di circa 500 dollari a dose. Gli accordi per l’acquisto avvengono tramite app di messaggistica criptate come Wickr e Telegram, mentre i pagamenti vengono richiesti sotto forma di criptovaluta e principalmente bitcoin, molto più difficile da tracciare.

La maggior parte di questi venditori illegali ha effettuato circa 100-500 transazioni di vendita ma non è chiaro cosa stiano davvero acquistando gli utenti Darknet. Sulla base delle informazioni a disposizione degli esperti di Kaspersky, è impossibile dire quante delle dosi di vaccino commercializzate online siano reali (molte strutture mediche si sono trovate con dosi avanzate) e quanti annunci siano in realtà una truffa.

"Nel dark web è possibile trovare qualsiasi cosa, dunque il fatto che alcuni rivenditori tentino di lucrare sulla campagna di vaccinazione non dovrebbe sorprenderci. Nell'ultimo anno sono state osservate molte truffe che hanno sfruttato l'argomento COVID, e molte di queste hanno avuto successo. Secondo le nostre ultime analisi, non vengono vendute solo le dosi del vaccino, ma anche registri di vaccinazione, ovvero documenti che consentono di spostarsi da un luogo all’altro liberamente. Raccomandiamo agli utenti di diffidare di qualsiasi "affare" legato alla pandemia e ricordiamo che, naturalmente, comprare un vaccino su una Darknet non è una buona idea ", ha dichiatato Dmitry Galov, security expert di Kaspersky.

Maggiori informazioni sulle dosi di vaccino vendute nel dark web sono disponibili sul Kaspersky Daily.

Per proteggersi dai truffatori che lucrano sulla pandemia, gli esperti di Kaspersky raccomandano di:

• Non comprare dosi di vaccino o altri prodotti nel dark web

• Controllare attentamente l’URL dei siti visitati che riportano annunci pubblicitari sul COVID. Lettere fuori posto o domini inusuali come .com.tk invece del noto .com aiutano a identificare i tentativi di phising. In questo caso, non inserire mai informazioni personali sul sito sospetto.

• Prestare attenzione alla grammatica e al layout dei siti visitati e delle e-mail ricevute.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Contatto di redazione:

kaspersky@noesis.net