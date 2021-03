Kaspersky diventa sponsor di Aprilia Racing e partner del Gruppo Piaggio

(Milano, 4 marzo 2021) -

Kaspersky diventa sponsor di Aprilia Racing, uno dei team di maggior successo nella storia delle corse motociclistiche. A partire dalla prima gara in Qatar il 28 marzo, il logo dell’azienda di cybersecurity verrà posizionato sulle moto del team per tutta la stagione 2021. La sponsorizzazione rientra nella partnership di Kaspersky con il Gruppo Piaggio, il più grande produttore europeo di scooter e moto e capogruppo di Aprilia.

Questa nuova sponsorship si aggiunge al novero delle collaborazioni della società di sicurezza informatica con il mondo del motorsport. Kaspersky sostiene da diversi anni i piloti di talento aiutandoli a raggiungere il loro pieno potenziale. L'elenco degli atleti internazionali supportati da Kaspersky include Amna Al Qubaisi la prima donna degli Emirati Arabi Uniti a diventare pilota e il pilota di Formula Uno Antonio Giovinazzi.

"Kaspersky si impegna a garantire il progresso tecnologico dell'industria della mobilità e lo sviluppo degli sport motoristici. Pur lavorando in settori diversi rispetto al Gruppo Piaggio e ad Aprilia, condividiamo gli stessi valori: miglioramento costante, innovazione e l’obiettivo di essere i migliori nel proprio settore. Sono sicuro che la nostra partnership sarà vantaggiosa per tutta la community dei settori mobilità, automotive e motociclistico", ha dichiarato Alexander Moiseev, CBO di Kaspersky.

Aprilia Racing è l’espressione tecnologica più avanzata del Gruppo Piaggio. Inoltre, ha vinto ben 54 titoli mondiali, di cui 28 da quando il costruttore con sede a Noale è entrato a far parte del Gruppo Piaggio nel 2005. Fin dalla sua nascita, Aprilia Racing è stata una straordinaria fucina di nuovi talenti.

"È un grande onore avere Kaspersky sulla livrea dell'Aprilia RS-GP quest'anno. Il nostro nuovo partner è un brand di successo nel mondo del motorsport e siamo sicuri che la MotoGP rappresenterà una nuova meravigliosa sfida in questo ambito. Insieme, saremo in grado di valorizzare i talenti e onorare il vero spirito delle corse, come Kaspersky e Aprilia Racing hanno già saputo dimostrare nel corso della loro storia", ha commentato Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing.

La sponsorizzazione di Aprilia fa parte della nuova partnership di Kaspersky con il Gruppo Piaggio, che consente a uno dei leader mondiali della produzione motociclistica di approfittare dell'esperienza collaudata nel tempo di Kaspersky e della possibilità di utilizzare la miglior tecnologia disponibile. Kaspersky è da tempo un nome noto per il settore automotive - per oltre un decennio ha lavorato con rinomati produttori di veicoli e di componenti.

Informazione sul Gruppo Piaggio

Fondato nel 1884, il Gruppo Piaggio è il più grande produttore europeo di scooter e moto e uno dei leader mondiali del settore. Oggi il Gruppo Piaggio ha tre distinti rami di attività: Due Ruote (Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio), Veicoli Commerciali Leggeri e la Divisione Robotica. Il Gruppo Piaggio ha sei siti industriali nel mondo e quattro centri di ricerca e sviluppo. Negli ultimi anni, il Gruppo Piaggio ha attuato un intenso programma di espansione internazionale, diventando oggi un player mondiale nel suo settore. Il Gruppo ha raggiunto risultati eccezionali nello sport: 103 titoli mondiali con Aprilia, Moto Guzzi, Gilera e Derbi. Per saperne di più, visitare il link: www.piaggiogroup.com.

Informazioni su Aprilia Racing

Aprilia Racing è l'espressione tecnologica più avanzata del Gruppo Piaggio e uno delle case più vincenti nella storia del motociclismo, avendo conquistato nella sua giovane carriera ben 54 titoli mondiali. Si tratta di campionati che Aprilia ha vinto dal 1992 a oggi, 28 ottenuti da quando - nel 2005 - il costruttore di Noale è entrato a far parte del Gruppo Piaggio. Fin dalla sua nascita, Aprilia Racing ha rappresentato una straordinaria fucina di nuovi talenti. In sella alle moto di Noale hanno debuttato, corso e vinto quasi tutti i piloti che hanno fatto la storia del motociclismo negli ultimi decenni. Tra questi Max Biaggi, Loris Capirossi, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, ma anche Manuel Poggiali, Marco Simoncelli, Alvaro Bautista e, con il marchio Derbi, un giovanissimo Marc Marquez. Per saperne di più, visitare il link: www.aprilia.com.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

