Artmarket.com: l'indice Artprice100© continua la sua crescita registrando un +405% dal 2000

PARIGI, 4 marzo 2021 /PRNewswire/ -- L'indice degli artisti blue-chip di Artprice, ovvero l'Artprice100©, è addirittura cresciuto dell'1,8% nell'ultimo anno, un periodo segnato dalla quasi totale assenza di fiere internazionali, ma anche dal passaggio forzato di gallerie e case d'asta al digitale. Eppure, il prezzo dei migliori 100 artisti del mercato dell'arte (in base al fatturato d'asta) ha continuato a salire, portando la sua crescita complessiva dal 2000 a +405%.

Secondo thierry Ehrmann, presidente e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice: «La resilienza del mercato dell'arte in tempi di crisi è perfettamente illustrata dall'evoluzione del nostro indice di riferimento Top-100.L'andamento positivo, benché modesto, dell'indice Artprice100© nel 2020 è estremamente rassicurante. Certo, non è comunque paragonabile a quello dei mercati americani, dove lo scorso anno S&P 500 ha registrato un'eccezionale crescita del 16%, passando da 3.234 a 3.756 punti in dodici mesi».

Se la costruzione dell'Artprice100© si ispira a quella dello S&P 500, i due indici restano comunque profondamente diversi e devono essere confrontati con prudenza.

Artprice100© versus S&P 500: attenzione!

L'Artprice100© è stato concepito come un portafoglio di opere che rappresentano i 100 artisti più importanti sul mercato dell'arte (vedi composizione più avanti). Si tratta di un esercizio puramente teorico. È chiaro che non è possibile acquistare una quota di tutte le opere di un artista che passerà all'asta nel prossimo anno. Infatti nessuno può nemmeno prevedere quali opere arriveranno sul mercato secondario nei prossimi dodici mesi. Ma i risultati, nel loro complesso, forniscono una stima eccellente dell'evoluzione generale dei prezzi per ciascuno di questi artisti.

La composizione dell'indice Artprice100© si basa su criteri puramente oggettivi. Viene stabilita il 1° gennaio di ogni anno sulla base di due criteri, entrambi assolutamente indipendenti da qualsiasi preferenza personale: un criterio di performance e un criterio di liquidità. L'investimento iniziale viene quindi effettuato in proporzione alle performance d'asta degli artisti negli ultimi cinque anni civili (2015-2019), a condizione, tuttavia, che le loro opere siano scambiate regolarmente: almeno sette vendite all'asta ogni anno su un periodo di dieci anni (stampe escluse).

Analisi della composizione

Calcolare un indice di prezzo specifico per un insieme di artisti di prim'ordine è utile per due buoni motivi: innanzitutto, consente di analizzare la performance di un portafoglio molto diversificato, costruito in maniera oggettiva sulla base dei risultati d'asta di artisti affermati. Inoltre, consente di osservare l'evoluzione dei 100 artisti che costituiscono la base vera e propria del mercato dell'arte mondiale.

Pablo Picasso rimane l'artista dominante del portafoglio, con un'incidenza dell'8,8% sull'investimento iniziale. Sulla base di tutte le opere originali di Picasso vendute all'asta nel 2020, Artprice ha calcolato che il suo indice di prezzo è aumentato complessivamente del 2,2% nei dodici mesi del 2020. Questo risultato è perfettamente in linea con l'evoluzione globale dell'Artprice100©.

Picasso è uno dei 45 artisti moderni inclusi nella composizione dell'indice 2020. Questo periodo di creazione è in assoluto il segmento più solido del mercato dell'arte e rappresenta circa la metà dell'investimento iniziale.

Come nel 2019, sono soltanto quattro le artiste femminili che sono riuscite ad entrare nella composizione dell'Artprice100© del 2020: Yayoi Kusama, Joan Mitchell, Louise Bourgeois e Barbara Hepworth. Rappresentano appena il 3,3% del valore totale del portafoglio. Al contrario, il numero di artisti viventi è aumentato in modo significativo, grazie all'"entrata" di sette pittori attivi e con soltanto tre "uscite" dalla composizione.

Entrate (artisti viventi): Lee Ufan, Zhou Chunya, Rudolf Stingel, Zhang Xiaogong, Yoshitomo Nara, Takashi Murakami, Zeng Fanzhi

Uscite (artisti viventi): Günther Uecker, Frank Auerbach, Michelangelo Pistoletto

Composizione dell'Artprice100© al 1° gennaio 2020 (posizione, incidenza iniziale, periodo)

Immagini:[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/03/Artprice100-vs-SP500-1.png][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/03/Artprice100-periods-2.png]

