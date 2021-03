Indagine Kaspersky: solo il 10% delle donne italiane che lavora nel settore tech è stato ispirato da un modello femminile

(Milano 1 marzo 2021) - Milano, 1 marzo 2021

Secondo quanto emerso dall’ultimo report di Kaspersky"Where are we now? Understanding the evolution of women in technology"un terzo (31%) delle donne italiane che lavora nell'industria tech ha affermato che l’assenza di quote rosa nel settore ha contribuito a scoraggiarle dall'intraprendere una carriera in questo campo. L’importanza dei role model all’interno dell’industria tech è resa ancora più evidente dal fatto che solo il 10% delle donne ha scelto una professione in questo settore perché ispirato da un modello femminile.

La ricerca di Kaspersky, che ha coinvolto 13.000 persone (tra uomini che donne) che lavorano nel settore IT, ha rilevato che più di un terzo delle donne italiane (39%) ha trovato lavoro in questo campo senza particolari incoraggiamenti, mentre il 37% è stato ispirato a ricoprire un ruolo in ambito tecnologico durante la formazione scolastica. Questi risultati sono i primi segnali di un cambiamento che è già in atto, ma dimostrano anche che l'attuale mancanza di quote rosa in questo settore è la causa di team di lavoro ancora poco diversificati.

Nonostante i passi positivi che sono stati fatti per ribaltare gli stereotipi di genere in questo settore, riorganizzare le strutture organizzative e modificare gli atteggiamenti a livello culturale, un cambiamento risolutivo può avvenire solo attraverso una maggiore inclusività. In assenza di modelli da seguire, è difficile per le giovani donne avere chiaro il percorso che le condurrebbe dalla scuola ad un lavoro nel settore tech fino poi a ricoprire anche ruoli più senior durante la loro carriera.

Evgeniya Naumova, Vice President of the Global Sales Network di Kaspersky, ha affermato: "I risultati del report dimostrano che si tratta di un problema reale. Per le donne intervistate che hanno intrapreso la carriera nel mondo tech senza nessun modello femminile a cui ispirarsi è stato molto scoraggiante. Ma la ricerca mostra anche che, in futuro, un cambiamento è possibile. La presenza di più donne nel settore potrebbe servire da esempio e riequilibrare le diseguaglianze di genere. Questo potrebbe essere il catalizzatore in grado di accelerare il cambiamento di cui c'è un disperato bisogno".

I risultati della ricerca dimostrano come le donne che lavorano in questo settore possano essere di esempio per le altre. L’incremento del numero di role model nel settore tech servirà a dimostrare alle giovani donne i vantaggi e le capacità che acquisirebbero grazie a una carriera in questo settore. Il 43% delle italiane intervistate ha indicato le capacità di problem-solving come abilità principale, mentre il 32% la retribuzione. Purtroppo, questi aspetti positivi non vengono ancora correttamente comunicati alle giovani che potrebbero essere interessate. Migliorare il contesto attuale significa permettere ad altre donne di accedere ed eccellere in questo settore, diventando a loro volta esempi positivi e innescando così un circolo virtuoso.

La dottoressa Patricia Gestoso, Head of Scientific Customer Support di BIOVIA, vincitrice del Women in Software Changemakers nel 2020 e membro di Ada's List, crede che ci siano molti modi per cambiare il modo in cui le donne si approcciano a questo settore, a cominciare dal “demistificare la convinzione che tutti i lavori in ambito IT riguardino il coding".

"Esistono molte altre opportunità come il product management, il project management, l'user experience design, il supporto e la formazione. Un’altra informazione che vale la pena sottolineare sono le abilità necessarie per avere una carriera nel settore tech. Al contrario della convinzione comune, per cui per far carriera in questo ambito le uniche competenze necessarie siano la matematica, i computer e la logica, esistono altre abilità altrettanto fondamentali come collaborazione, la comunicazione e la capacità di trattare con il cliente. È importante che questo venga messo in evidenza”.

Se supportate da adeguate misure le donne che intraprendono una carriera in questo settore un giorno potrebbero essere di esempio alle nuove generazioni. Sono stati fatti molti progressi, ma il dibattito deve continuare affinché venga definitivamente raggiunta l’uguaglianza di genere.La Giornata Internazionale della Donna è un evento importante che celebra le conquiste fatte fino ad ora e permette agli altri di supportarle. Kaspersky, insieme ad Ada’s list, organizzerà unospeciale evento online il 4 marzo 2021, per discutere i risultati del report in modo più approfondito e raccontare le opportunità e le sfide che le donne devono affrontare in questo settore, al fine di valorizzarle e sostenerle.

Maggiori informazioni e suggerimenti su come raggiungere la parità di genere nel settore tecnologico sono disponibili nel report Where are we now? Understanding the evolution of women in technology. Sul sito di Kaspersky è possibile trovare altre testimonianze delle dipendenti dell’azienda.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Metodologia

Kaspersky ha incaricato Arlington Research di svolgere una ricerca intervistando, da novembre a dicembre 2020, uomini e donne che lavorano nel settore della tecnologia in 19 mercati globali. L'indagine ha esplorato le percezioni delle persone sulle differenze di genere all'interno del settore, gli ostacoli a una carriera nel settore della tecnologia, le motivazioni di uomini e donne a sviluppare una carriera in questo settore e l'impatto che la pandemia COVID-19 ha avuto sulle prospettive di carriera degli intervistati.

È stato condotto un sondaggio online su 13.000 intervistati in 19 paesi: Regno Unito (1.000 intervistati), Germania (1.000 intervistati), Francia (1.000 intervistati), Italia (1.000 intervistati), Spagna (1000 intervistati), Stati Uniti (1.000 intervistati), Canada (1.000 intervistati), Argentina (500 intervistati), Brasile (500 intervistati), Cile (500 intervistati), Colombia (500 intervistati), Messico (500 intervistati), Perù (500 intervistati), Australia (500 intervistati), India (500 intervistati), Giappone (500 intervistati), Malesia (500 intervistati), Singapore (500 intervistati) e Vietnam (500 intervistati).

