SNAI – Serie A: Milan, riscatto difficile Inter, l'ostacolo Ballardini è alto solo 1,20

Roma favorita all'Olimpico contro i rossoneri, che rischiano la terza sconfitta consecutiva - Nerazzurri a quota rasoterra, anche se il Genoa è in serie positiva da 7 partite.

Quattro sconfitte in 8 partite, tra campionato e coppe; la vittoria che manca da 4 incontri; zero punti nelle ultime due gare di campionato: l'universo del Milan è diventato più nero che rosso, e domenica arriva un match difficile, all'Olimpico contro la Roma distante solo cinque punti. La squadra di Fonseca finora ha raccolto pochissimo con le grandi del campionato, ma per i trader di SNAI si presenta da favorita, anche se la forbice delle quote non è molto ampia: il successo giallorosso è dato a 2,30, contro il «2» a 3 volte la posta. All'andata la sfida si concluse con un pareggio pirotecnico, agguantato tre volte dalla Roma fino al 3-3 finale. Se dovesse uscire un'altra «X», data a 3,40, difficilmente si tratterebbe di uno 0-0, che infatti vola ad alta quota, 14. Decisamente più probabile un 1-1, a 6,75, mentre il 2-2 vale 11 e un 3-3 bis è offerto a 33. Favorevole alla Roma il precedente relativo all'ultima sfida giocata all'Olimpico: il 27 ottobre 2019, con Pioli arrivato da poco al posto di Giampaolo, finì 2-1 per i giallorossi. Identico punteggio è dato a 9,75.

Il «2» del Grifone a 14 - L'Inter, in campo domenica a San Siro contro il Genoa, punta a rendere più solido il suo primato. L'avversario è una delle squadre più in forma e più determinate del campionato, reduce da un filotto di quattro vittorie e tre pareggi, nell'arco del quale ha incassato soltanto 3 gol. Tutto questo non basta a dare un minimo di equilibrio al pronostico, visto che la quinta vittoria consecutiva dell'Inter è a quota bassissima, 1,20. Alto il pareggio, a 6,50, mentre il «2» genoano schizza a 14.

Juve, pericolo Verona - Fra i match del sabato c'è un Verona-Juventus che non evoca per i bianconeri ricordi recenti molto gradevoli. Un anno fa, la visita dei campioni d'Italia al Bentegodi coincise con una sconfitta firmata nel finale su rigore da Pazzini. Nel match di andata di questo campionato, invece, la Juve non è andata oltre il pareggio casalingo (1-1). Il pronostico SNAI è tuttavia nettamente bianconero, con il «2» a 1,57 e il successo di Juric dato a 5,75.

Parma, un thriller - Tra le altre, Napoli da «1» (1,40) nel derby contro il Benevento (7,25), mentre la Lazio, impegnata a smaltire l'incubo Bayern, gioca da favorita (2,00) sul campo del Bologna (3,55). Il Parma, in casa dello Spezia, ha una delle ultime possibilità di raddrizzare la rotta: la squadra di D'Aversa però parte sfavorita contro quella di Italiano (3,15 contro 2,35). Favorevole invece il pronostico per il Cagliari (2,15), impegnato a Crotone (3,20) in un altro match salvezza. Nettamente avanti l'Atalanta (1,65) a Marassi contro la Samp (4,75), a rischio la Fiorentina (3,10) in casa dell'Udinese (2,50).

