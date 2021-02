Serie A: Ballardini da record, ma Inter-Genoa è da «1» fisso - Il Milan rischia grosso contro la Roma

(Roma, 26 febbraio 2021) Nerazzurri superfavoriti a 1,18 malgrado il ruolino da big del tecnico rossoblù. La sfida dell'Olimpico vede gli uomini di Fonseca leggermente in vantaggio sui rossoneri, apparsi in difficoltà anche giovedì in Europa League. -

Dieci posizioni di differenza in classifica, e una squadra con il doppio dei punti rispetto all'altra: dati sufficienti agli analisti di Planetwin365 per ritenere certa la vittoria dell'Inter sul Genoa, nel match in programma a San Siro domenica alle 15. Il segno «1» nerazzurro è a 1,18, contro il 15,60 della squadra di Ballardini, i cui numeri recenti possono tuttavia preoccupare la capolista. Il tecnico è sulla panchina dei rossoblù da poco più di due mesi, abbastanza per inserirsi nella top 5 degli allenatori della serie A, per la media punti a partita, pari a 1,9. Dal 23 dicembre scorso, ha messo in fila 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, con il Sassuolo (2-1) per un totale di 19 punti in 10 partite. La gara di San Siro promette anche tanti gol, tanto che l’Over 2.5 scende fino a 1,44. Tra i probabili marcatori comanda Lukaku, a 1,55.

Roma e Milan, dopo il passaggio agli ottavi di Europa League, si sfideranno domenica sera all'Olimpico in una gara fondamentale nella stagione di entrambe e aperta a ogni esito. Al riguardo, i bookie di Planetwin365 si mostrano piuttosto severi con i rossoneri, reduci dalla batosta nel derby e da un faticosissimo pareggio con la Stella Rossa. Così, il pronostico premia gli uomini di Fonseca, malgrado il rendimento fin qui negativo contro le squadre che li precedono in classifica. Il successo della Roma è a 2,35 contro il 3,05 dei rossoneri. L'ultimo confronto diretto all'Olimpico è terminato con la vittoria giallorossa per 2-1, il 27 ottobre 2019. Un’altra partita con almeno tre reti visto anche il 3-3 dell'andata, è considerato un esito molto probabile, a 1,58. Lo scetticismo sulle chance del Milan non coinvolge però Ibrahimovic, che ha più possibilità di tutti di andare in rete domenica sera, con una quota di 2,15.

Verona - Juventus, sabato sera, sembra offrire poche speranze ai padroni di casa. Il 61% degli scommettitori punta dritto sui bianconeri, favoritissimi anche in quota, con il «2» dato a 1,55. Solo il 16% crede nella vittoria degli scaligeri, quotata a 6,07. Ronaldo, che da solo ha siglato il 36% dei gol complessivi della Juventus, è, non solo il primo possibile marcatore della gara a 3,45, ma anche il maggiore candidato al gol nel corso della partita, a 1,70.

