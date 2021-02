SNAI - Europa League: fiducia al Milan Napoli, missione complicata

(Milano 24 febbraio 2021) - Rossoneri nettamente favoriti sulla Stella Rossa, dopo il pareggio di Belgrado: «1» a 1,57 – Azzurri, il successo è a bassa quota (1,60), ma per la qualificazione è avanti il Granada – Roma, quasi fatta con lo Sporting Braga: il passaggio del turno per i portoghesi è un'impresa da 10.

Milano, 24 febbraio 2021 – Il pareggio dell'andata non era il risultato atteso, ma il Milan rimane nettamente avanti rispetto alla Stella Rossa nella corsa agli ottavi di finale di Europa League in vista della gara di ritorno in programma domani a San Siro. Gli analisti SNAI danno il segno «1» dei rossoneri a 1,57, tutt'altra quota rispetto al «2» dei serbi, offerto a 7. Agli uomini di Pioli potrebbe bastare anche un pareggio per 0-0 o 1-1, vista la regola dei gol in trasferta. Anche la «X» però è vista come un risultato quantomeno improbabile a 4,75. Passaggio del turno che per il Milan è quindi assolutamente alla portata, a 1,13, mentre la squadra di Stankovic agli ottavi è data a 5. Ci si attende una partita con una discreta quantità di reti, soprattutto da parte dell'attacco rossonero. Probabile l'Over a 1,60, mentre l'Under è proposto a 2,20. Più difficile una marcatura ospite, tanto che il Goal si mantiene a 1,77, contro l'1,95 del No Goal.

Gattuso, ottavi a 3,50 - Servirà una grande partita al Napoli per ribaltare il 2-0 subito all'andata contro il Granada. Gli azzurri sono favoriti per il successo al Maradona, ma non basterà una vittoria di misura. L'«1» partenopeo è a 1,60, il «2» spagnolo sale fino a 5,75, il pareggio è offerto a 3,85. Vittoria probabile, ma passaggio del turno complicato per la squadra di Gattuso, che dovrà segnare due reti (senza subirne) per garantirsi i supplementari e tre per chiudere la questione nei 90 minuti. Il Napoli agli ottavi è quotato a 3,50, mentre il passaggio del Granada vale 1,25.

Roma, quasi una formalità – Non hanno dubbi i trader di SNAI per quanto riguarda il secondo atto dei sedicesimi tra Roma e Sporting Braga. All'Olimpico, dopo lo 0-2 dell'andata, ci si aspetta un altro successo giallorosso, che viene dato a 1,55. Se la vittoria dei portoghesi appare difficile a 5,50, lo è ancora di più il passaggio agli ottavi degli ospiti proposto a 10. A 1,02, invece, la qualificazione della Roma.

