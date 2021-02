Il nuovo strumento per combinare i colori delle gamme Arjowiggins

PARIGI, 23 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Arjowiggins ha presentato uno strumento innovativo per rendere più semplice il lavoro dei Designers e delle Aziende combinando i colori delle due collezioni complementari di carte creative: Keaykolour e Curious Metallics.

Con questo strumento, Arjowiggins riconferma il pieno controllo sulla creazione, lo sviluppo e la combinazione dei colori e riafferma la sua posizione come "Standard Internazionale per i colori delle carte creative".

Il nuovo strumento viene fornito in un doppio cofanetto e mette in evidenza le combinazioni di colori, le famiglie complementari e le opportunità creative all'interno delle diverse gamme e delle loro finiture.

Il cofanetto è composto da una scatola Keaykolour ed una scatola Curious Metallics, ciascuna delle quali contiene un set di fogli campione sfusi che mostrano ciascuna gamma. Un design fustellato consente ai clienti di cambiare il foglio superiore per visualizzare le diverse combinazioni di colori, ed ogni scatola può essere utilizzata singolarmente.

Dieci coppie di fogli campione sono stampate con la stessa grafica utilizzando diverse tecniche di stampa. Il formato A6, unito ai fogli campione sfusi e al formato fustellato dei cofanetti, consente ai clienti di scoprire armonie ed abbinamenti di colori unici, sottolineando la forza delle due palette.

Jose-Anne d'Auvergne, Responsabile Marketing di Arjowiggins, ha commentato: "Siamo in costante ascolto e cerchiamo di rispondere alle esigenze dei nostri clienti: abbiamo perciò creato un'alternativa pratica ed interattiva al campionario tradizionale. Il colore rimane uno degli attributi principali di qualsiasi carta creativa ed è molto spesso il primo criterio nella scelta della carta per il design o per la stampa grafica.

"Questo nuovo strumento consentirà ai clienti un approccio innovativo alle nostre gamme, trovando combinazioni nuove ed inaspettate che difficilmente avrebbero potuto immaginare con un campionario rilegato in modo tradizionale. Il nuovo strumento utilizza anche meno carta, rendendolo un'opzione più sostenibile".

Keaykolour è una collezione di carte e cartoncini ad alta rigidità, con una texture naturale, in 48 colori ed una scelta di prodotti 100% riciclati. La collezione Curious Metallics conferisce una lucentezza straordinaria ad otto famiglie di tinte attenuate e naturali, oltre ad una selezione di colori contemporanei.

Il nuovo strumento per l'abbinamento dei colori è disponibile tramite la rete di distributori Arjowiggins. I clienti possono condividere le loro combinazioni preferite su Instagram @arjocreatives e Twitter @arjopapers utilizzando l'hashtag #myarjomixandmatch.

Arjowiggins è uno dei principali produttori al mondo di carte creative che vanta più di 320 anni di esperienza nella fabbricazione della carta e la sua missione è definire costantemente gli standard internazionali.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.arjowigginscreativepapers.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1430795/Arjowiggins.jpg

Ulteriori informazioni per i media: Monira Matin+44 (0)7753 135691 monira.matin@whistlepr.co.uk