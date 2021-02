Karma Metrix di Avantgrade aiuta i siti web a misurare e migliorare la loro eco-sostenibilità

BALERNA, Svizzera, 22 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- L'emergenza climatica è la grande sfida della nostra generazione, una priorità assoluta per i Paesi e le aziende: Karma Metrix è un algoritmo innovativo con un cuore di intelligenza artificiale che mira a misurare l'eco-sostenibilità dei siti web e contribuire a ridurre il loro impatto sull'ambiente.

Come la plastica, anche il web inquina: secondo il Global Carbon Project, nel 2020 Internet è stato il quarto "Paese" al mondo per consumo energetico, dietro solo agli Stati Uniti, alla Cina e all'India. I motivi? L'energia necessaria per gestire i server e modi inefficienti di costruire e mantenere le pagine web.

Per rendere un sito più ecosostenibile, il primo passo è misurare l'efficienza energetica effettiva e l'emissione di C02. Karma Metrix è in grado di quantificare le "prestazioni ecologiche" di un sito web per mezzo di un algoritmo che valuta 23 fattori di efficienza del sito rispetto al valore mediano su scala mondiale basato su oltre 9 milioni di siti, sia da desktop che da mobile.

Nel caso in cui il test Karma evidenzi un'emissione di CO2 troppo elevata o migliorabile, Karma Metrix consente di identificare le aree critiche di ciascuna pagina del sito in cui intervenire per aumentare l'efficienza energetica, riducendo di conseguenza le emissioni inquinanti.

Il certificato Karma Metrix - Energy Efficient Website certifica sia la classe di efficienza energetica che le emissioni di CO2 dell'intero sito web. Molte aziende che desiderano unire attenzione all'ambiente e digitale hanno incluso il "valore Karma" negli indicatori ESG (ambientale, sociale e di governance) e nella propria relazione annuale sulla sostenibilità aziendale (RSI).

Karma Metrix - Energy Efficient Website è un'idea di www.Avantgrade.com, azienda svizzera specializzata nell'intelligenza artificiale applicata agli algoritmi.

"In un mondo sempre più digitalizzato, Karma Metrix - Energy Efficient Website è uno strumento immediato in grado di sensibilizzare il pubblico sulle questioni della sostenibilità digitale" sostiene Ale Agostini, creatore di Karma Metrix. "Il nostro obiettivo è che entro il 2022 ogni azienda nel mondo misuri e migliori l'efficienza energetica e la sostenibilità della propria presenza sul web". Per sapere rapidamente il livello di ecosostenibilità di una delle tue pagine web, visitate il nostro sito ed eseguite la demo del test Karma a questo link: https://bit.ly/37mv72o

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1438292/Avantgrade_Karma_Metrix_Logo.jpg