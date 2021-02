Volocom si apre al mondo radio insieme ad ABC Media: Il 24/02 un webinar per presentare il prodotto Volomedia

(Milano, 18 febbraio 2021) - Volocom, società specializzata nell’ambito dell’editoria digitale e del monitoraggio dei media, in partnership con ABC Media, società per lo sviluppo di attività di marketing editoriale e commerciale rivolte alle stazioni radiofoniche, si apre al mondo della Radiofonia con il lancio dell’innovativo prodotto VoloMedia, dedicato agli addetti al settore. La presentazione del nuovo strumento è prevista mercoledì 24 febbraio dalle ore 17 alle 18 in occasione del webinar “Newsroom Essentials. Un nuovo strumento per la conduzione e per la redazione”.

Anche nel 2020, anno segnato della pandemia da Covid-19, la Radio conferma il suo ruolo centrale nella vita degli italiani: insieme, tutte le emittenti Radio italiane, generano oltre 43.333.000 settimanali, l’81% della popolazione italiana maggiore di 14 anni.

Il Webinar ha l’obiettivo di presentare le potenzialità di VoloMedia, un motore di ricerca multifunzione che interroga un database multimediale composto da fonti web, radio, Tv e social network, sia italiane che internazionali. VoloMedia acquisisce oltre 120.000 documenti al giorno e offre sia notizie aggiornate in tempo reale sia uno storico di 10 giorni. Si tratta di un tool prezioso per le redazioni radio e in generale per gli operatori del settore, in grado di supportare il processo di reperimento delle informazioni e di arricchimento della conduzione grazie alla possibilità di accedere agilmente alle notizie più importanti tutti i giorni.

Volocom e AbcMedia si rivolgono a oltre 250 imprese del mondo della Radio tra pubbliche, nazionali e locali.

Introdurranno il Webinar i fondatori della newco ABC Media Claudio Astorri e Bruno Sofia, consulenti ed esperti conoscitori del settore radiofonico, proseguiranno Valerio Bergamaschi, CEO di Volocom, Matteo Diarena, Direttore Innovazione di Volocom e Federico Luperi, Direttore Innovazione e New Media di GMC - Gruppo Adnkronos. A seguire, per la demo di VoloMedia, Simona Bernabei, Responsabile Marketing e Business Development di Volocom.

I partecipanti al webinar che ne faranno richiesta, avranno la possibilità di provare lo strumento attraverso una demo gratuita della durata un mese, per sperimentarne direttamente le potenzialità della soluzione.

Per accedere al Webinar occorre iscriversi tramite il seguente Link http://abcmedia.partners/newsroom-essentials/ oppure accedere al sito www.volocom.it e seguire le istruzioni indicate nella notizia in home page.

Volocom è il leader italiano dell’Edicola Digitale B2B ed è tra i leader del mercato della Media Intelligence. Tra i clienti Volocom sono presenti i principali editori italiani (tra cui RCS, GEDI, Il Fatto Quotidiano, Monrif, Libero, Avvenire, Il Giornale, La Verità, L’Osservatore Romano, Sesaab, SKY, Class, Mediaset Radio Vaticana e Radio24), Istituzioni quali SGPR Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, DPC, Conferenza Episcopale Italiana, Ministero degli Interni, degli Esteri e della Difesa e inoltre aziende di tutti gli altri settori, dalle Utility (quali A2A, IREN, HERA), al Finance (tra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediolanum e BPER ) alle agenzie di informazione (ANSA, ADNKronos, Radiocor_Sole24Ore) e Agenzie di rassegna stampa che utilizzano la suite VoloPress come piattaforma di business.

