Boggi Milano avvia una partnership con Tulip per elevare il servizio offerto ai clienti

Il noto marchio italiano di abbigliamento maschile ha scelto di adottare le soluzioni Tulip in tutti i suoi punti vendita europei, per regalare ai clienti un'esperienza di acquisto innovativa.

KITCHENER, ON., 17 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Tulip, leader mondiale nel settore delle soluzioni cloud per dispositivi mobili per il nel mondo del retail, ha annunciato oggi l'inizio di una collaborazione con Boggi Milano, marchio italiano di abbigliamento maschile.

Boggi Milano, noto per avere creato il perfetto compromesso tra abbigliamento casual e formale, ha avviato una partnership con Tulip per ampliare la customer experience omnicanale offerta nei suoi negozi in tutta Europa. Con le soluzioni Tulip, gli addetti alle vendite potranno comunicare con i clienti e ottenere una panoramica completa dei loro acquisti tramite semplici applicazioni per dispositivi mobili; offrendo così un'esperienza d'acquisto personalizzata e coinvolgente attraverso le diverse piattaforme retail.

"Boggi Milano è uno dei marchi più noti della moda uomo e vanta una grande innovazione in tutte le aree del suo business: dal design ai tessuti e ora anche per le tecnologie utilizzate nei suoi punti vendita" ha commentato Ali Asaria, fondatore e CEO di Tulip. "Siamo felici ed emozionati di questa partnership che ci permette di fornire le nostre soluzioni Clienteling e LiveConnect, sviluppate per creare esperienze di acquisto più personalizzate e coinvolgenti per il cliente.

"Da alcuni anni, Boggi Milano ha scelto la via omnicanale per essere ancora più vicino ai propri clienti, per soddisfare ogni loro esigenza e accrescere il livello di fidelizzazione" ha affermato Paolo Zanco, Country Manager per l'Italia di Boggi Milano. "Fino a poco tempo fa, i clienti non ricevevano offerte e attenzioni personalizzate a causa di analisi poco specifiche. Per rispondere all'emergente clientela omnicanale, abbiamo sviluppato un progetto di Clienteling. Grazie alle soluzioni fornite da Tulip, possiamo sfruttare la tecnologia per rafforzare la relazione tra il nostro marchio e i clienti, proponendo offerte pensate appositamente per soddisfare le esigenze del mercato. Tulip rappresenta un'ulteriore evoluzione della nostra strategia omnicanale, perché ci consente di seguire i clienti in modo individuale e personalizzato, in linea con i loro desideri. Per questo abbiamo scelto di inserire nei nostri punti vendita un personal shopper omnicanale".

La missione di Tulip è contribuire alla connessione dei punti vendita, supportandoli nell'adattamento al nuovo mondo del retail. Continuiamo a sviluppare soluzioni Tulip che aiutino i retailer a rimanere in contatto con i clienti, che semplifichino l'esperienza d'acquisto e accrescano la soddisfazione dei clienti.

Chi siamo

Tulip è un provider di servizi cloud, specializzato in soluzioni di omnicanalità per dispositivi mobili destinate ai negozi.

In collaborazione con Apple, Tulip cerca soluzioni che permettano di sfruttare al massimo la potenza delle tecnologie più avanzate per i dispositivi mobili al fine di realizzare app di facile utilizzo, destinate agli addetti dei punti vendita, che agevolino la ricerca dei prodotti, la gestione delle informazioni, i pagamenti alle casse e le comunicazioni con i clienti. Nomi importanti del retail come: Mulberry, Saks Fifth Avenue, Kendra Scott, Kate Spade, Coach e Michael Kors utilizzano Tulip nei propri punti vendita per ottimizzare l'esperienza di acquisto, aumentare le vendite e migliorare l'assistenza ai clienti.

