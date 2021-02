Sicurezzapoint.it: da oltre 20 anni un punto di riferimento per la sicurezza in casa

(Milano, 16 febbraio 2021) -

Suggerimenti utili per proteggere la casa dai ladri? Chiediamo al dottor Flavio Fabbri, titolare storico del sito e-commerce leader nell’antifurto casaSicurezzaPoint.it qualche semplice consiglio per proteggere la nostra abitazione dai ladri e dormire sonni più tranquilli.

“In 20 anni di attività nel settore degli antifurti per casa, ho potuto toccare con mano come nella stragrande maggioranza dei casi le intrusioni siano dovute a nostre disattenzioni oppure ad errori grossolani nella progettazione del sistema di sicurezza. Il segreto è cercare di entrare nell’ottica del ladro, ragionare come farebbe lui” continua il titolare di sicurezzapoint.it “talvolta le precauzioni da utilizzare sono banali ma spiazzanti per chi vuole turbare la nostra intimità e appropriarsi dei nostri beni. Vi posso fare un elenco sintetico degli aspetti da non trascurare e lasciare qualche suggerimento alla portata di tutti”.

Un primo consiglio per proteggerci dai ladri?

Per proteggere la casa dai ladri possiamo innanzitutto installare un sistema di illuminazione a giorno in tutte le aree circostanti l’abitazione. Oggi esistono lampade con sistemi automatici che possiamo acquistare dalla ferramenta al negozio specializzato in illuminotecnica senza spendere una fortuna. Si tratta di un primo deterrente molto utile, da non sottovalutare. I ladri infatti preferiscono agire nelle zone poco illuminate, perché rischiano meno di essere notati.

Il sistema di antifurto è davvero utile?

Se il ladro nota la presenza di sistemi di antifurto a vista con rilevatori esterni, è spinto a rinunciare ai propri piani perché sa di rischiare troppo. Ovviamente i sensori che possiamo installare all’esterno della nostra abitazione non sono tutti uguali ed anche le stesse marche e modelli di rilevatori se installati in modo non corretto possono rivelarsi poco utili nell’impedire al ladro più scaltro di accedere all’abitazione. Sono però un ottimo deterrente e in più c’è da dire che se scegliamo sensori dotati di anti-mascheramento ovvero sempre attivi diventa davvero difficile superarli. Quel che è certo è che conviene preoccuparsi della qualità del sistema di antifurto, affidandosi ad aziende serie e competenti, che sappiano fornire un buon servizio di assistenza anche dopo l’acquisto.

Le recensioni sul vostro e-commerce sono ottime, ma sono tutte reali?

Sicurezzapoint.it è stato il primo e-commerce specializzato in antifurti a dotarsi di un sistema di recensioni verificate da un ente terzo indipendente. Ciò significa che le recensioni che lasciano i nostri clienti dopo l’acquisto non sono manipolabili e questo è un grosso rischio perché ci può essere sempre un’incomprensione o un errore da parte nostra. Fino ad oggi tuttavia siamo sempre riusciti a soddisfare la nostra clientela con una percentuale di clienti super soddisfatti che sfiora il 100%, forse anche perché noi di SicurezzaPoint garantiamo un ottimo servizio di assistenza. Sia durante la procedura di acquisto sia dopo, diamo consigli su come e dove installare i rilevatori, riceviamo centinaia di foto l’anno e mettiamo sempre la nostra esperienza al servizio dei clienti. Questo ha comportato una fidelizzazione della nostra clientela: possiamo oggi contare oltre 20 mila clienti storici e quasi un ordine su due viene effettuato da chi ha già acquistato da noi o da parenti e amici.

Quali sono i punti di forza della vostra proposta ?

Sicurezzapoint.it non richiede abbonamenti mensili, si paga una volta e si ha diritto anche alla detrazione fiscale del 50% in ogni caso perché emettiamo fatture parlanti compatibili con la detta detrazione.

Potete collegare gratuitamente i nostri sistemi ai carabinieri perché le nostre centraline antifurto sono omologate e diamo a corredo il modulo necessario, oppure è anche possibile collegare l’impianto a qualsiasi centro di vigilanza e cosi potete assicurarvi il miglior prezzo e disdire quando volete perché non avete vincoli di 36 o 48 mesi da rispettare.

Le nostre centrali antifurto HPRO vengono garantite 5 anni senza dover pagare extra per estendere la garanzia.

I nostri prodotti possono essere anche installati direttamente a casa grazie agli installatori convenzionati con sicurezzapoint a partire da 200,00 euro per la Lombardia o la Toscana e molte altre regioni di Italia.

Offriamo sempre e comunque ai nostri clienti 15 giorni di diritto di ripensamento senza motivo, questo non vale se sottoscrivete contratti in negozio o a casa vostra, ricordatelo sempre l’e-commerce offre molte garanzie aggiuntive.

