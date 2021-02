iSiCHECK: il primo badge intelligente a ottenere il rating di sicurezza IoT di UL

UL ha verificato che le capacità di sicurezza IoT dello smart badge iSiCHECK soddisfano i valori di riferimento determinanti per la sicurezza informatica

NORTHBROOK, Illinois, 16 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- UL, leader globale nel settore delle scienze della sicurezza, ha annunciato oggi che iSiCHECK è il primo badge intelligente ad aver ottenuto il rating di sicurezza IoT di UL. L'ottenimento del livello Bronzo, a seguito di valutazione da parte di UL, dimostra che iSiCHECK utilizza i migliori protocolli del settore in ambito di sicurezza informatica dell'Internet of Things (IoT).

IDG Spa, distributore italiano di apparecchiature elettriche, grazie ad una joint venture con 4D Sistemi Informatici srl, integratore italiano di soluzioni informatiche, ha lanciato il badge intelligente wireless iSiCHECK. Insieme al suo ecosistema di applicazioni e ad una dashboard personalizzata, iSiCHECK aiuta le aziende a gestire e migliorare gli ambienti di lavoro grazie al tracciamento digitale dei contatti, all'efficienza operativa e all'integrazione con i più avanzati sistemi tipici degli smart buildings.

L'attribuzione del livello Bronzo nel rating di sicurezza IoT di UL contribuisce ad attestare che il badge intelligente iSiCHECK implementa una serie di funzionalità di sicurezza di base come l'assenza di password predefinite, la funzione reset e una connessione e modalità di aggiornamento sicuri.

Il rating di sicurezza IoT è una soluzione che verifica e definisce il grado di sicurezza per i prodotti IoT di consumo e che categorizza gli stessi in base a una scala ascendente su cinque livelli: bronzo, argento, oro, platino e diamante. I prodotti verificati ricevono da UL un'etichetta (UL Verified Mark) attestante la sicurezza del prodotto, differenziata a seconda del livello raggiunto. I prodotti con tale etichetta vengono poi valutati su base continuativa da UL.

La soluzione di UL aiuta produttori e sviluppatori a dimostrare la due diligence in materia di sicurezza dei loro prodotti sfruttando le comprovate best practices e valutando l'affidabilità dei prodotti IoT. Ciò contribuisce a migliorare la trasparenza in materia di sicurezza verso i consumatori e li aiuta a prendere decisioni di acquisto consapevoli e informate. Il rating IoT di UL supporta i produttori contribuendo anche ad attestare che i loro prodotti soddisfino livelli ragionevoli di sicurezza, come richiesto dalle relative norme e linee guida IoT a livello globale.

Il codice univoco UL Verified Mark attribuito a iSiCHECK è accessibile sul sito web UL Verify (badge intelligente wireless); il marchio di verifica UL verrà utilizzato su prodotti, imballaggi, sui materiali di comunicazione e marketing e nella distribuzione per dimostrare ai clienti la posizione dell'azienda in materia di sicurezza.

"iSiCHECK sta innovando il concetto di badge intelligente sul luogo di lavoro, per integrare le capacità digitali e la connettività con i sistemi di costruzione intelligente. La sicurezza informatica è molto importante affinché iSiCHECK possa tutelare i dati di tutti gli utenti, ed è per questo che abbiamo scelto il rating di sicurezza IoT di UL per dimostrare la sicurezza del nostro prodotto", hanno dichiarato Paolo Caraglio, Presidente di IDG Spa, e Matteo Para, CEO di 4D Sistemi Informatici Srl. "Siamo davvero lieti di aver ottenuto il rating di sicurezza IoT di UL e di essere il primo badge intelligente verificato per la sicurezza informatica. Riteniamo che il rating di sicurezza IoT di UL aiuterà i clienti a comprendere che iSiCHECK è un prodotto sicuro e affidabile".

"Forti di decenni di esperienza nel campo della sicurezza informatica e delle procedure di sicurezza IoT in costante crescita, UL è orgogliosa di riconoscere iSiCHECK come primo badge intelligente ad aver ricevuto il rating di sicurezza IoT", ha dichiarato Isabelle Noblanc, Vicepresidente globale e Direttore generale della divisione Identity Management and Security di UL. "Il rating di sicurezza IoT di UL conferma e permette di differenziare la sicurezza informatica IoT per le aziende innovative a livello globale, dalle start-up tecnologiche alle grandi corporation. Questo risultato contribuisce a verificare la due diligence in materia di sicurezza che iSiCHECK ha integrato nel suo prodotto connesso, aiuta a dimostrare al mercato la propria posizione in materia di sicurezza e supporta ecosistemi connessi e sicuri".

Informazioni su UL

UL contribuisce a creare un mondo migliore applicando la scienza per risolvere sfide di sicurezza, affidabilità e sostenibilità. Creiamo fiducia consentendo l'adozione sicura di nuovi prodotti e tecnologie innovative. Tutti in UL condividono la stessa passione: rendere il mondo un luogo più sicuro. Tutto il nostro lavoro, dalla ricerca indipendente allo sviluppo di standard, passando per i test e la certificazione, fino alla fornitura di soluzioni analitiche e digitali, contribuisce a migliorare il benessere globale. Aziende, industrie, governi, autorità di regolamentazione e consumatori si affidano a noi per prendere decisioni più intelligenti. Per ulteriori informazioni, visitare UL.com. Per ulteriori informazioni sulle nostre attività no-profit, visitare UL.org.

Contatto per la stampa Steven BrewsterULsteven.brewster@ul.com+1.415.577.8851

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg