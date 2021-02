San Valentino per tutti con FCWEBSTORE e Canon

(Albano Sant'Alessandro 12/02/2021) - Albano Sant’Alessandro, 12/02/2021

Il periodo che stiamo vivendo ha decisamente messo alla prova il modo di vivere ed esprimere le nostre relazioni ed emozioni, andando a colpire in particolare i gesti di affetto e le tradizioni di San Valentino alle quali eravamo abituati. Niente cene a lume di candela al ristorante e una grande incertezza sui weekend fuoriporta votati al benessere e alla vita di coppia.

Ma l’amore vero, quello che perdura negli anni, che travalica le differenze d’età e di sesso, che va oltre qualunque critica e tentativo di metterlo a tacere in nome di una qualche legge etica, non si ferma certo davanti a questi ostacoli.

E allora perché non pensare di immortalare i momenti di vita di due innamorati, quei gesti pieni di gioia testimoni della naturale attrazione tra due esseri umani?

Un paio di scatti e una foto ricordo per due persone che scelgono di mostrarsi unite e affiatare in un momento in cui dominano le leggi della separazione e del distanziamento.

Per questo, lo staff dell’azienda FCWEBSTORE, da anni sempre un passo avanti, come recita lo slogan, ha pensato a un’offerta esclusiva e originale in occasione di San Valentino 2021: uno shooting fotografico gratuito della durata di 30 minuti a tutte le coppie che lo desiderano. A fine shooting le coppie avranno la possibilità di stampare gratuitamente 4 fotografia per portarle a casa come dolce ricordo in questo periodo amaro.

Non ci sono limitazioni di età o di sesso; ciò che interessa ai fotografi Master dell’azienda è la possibilità avere davanti all’obiettivo delle loro mirrorless Canon Eos R5 e Canon Eos R6 due persone che si vogliono bene per davvero, così da imprimere le emozioni e l’amore che provano gli uni agli altri.

All’interno di uno degli studi fotografici più moderni di Bergamo, grazie all’utilizzo di creative scenografie e attrezzature altamente professionali, tra cui gli obiettivi Canon 24-70 f2.8 e Canon 70-200 f2.8, fotografi professionisti scatteranno romantici ritratti alle coppie di innamorati.

Fcwebstore infatti non è solo uno studio fotografico, ma è anche uno dei negozi online di macchine e attrezzatura fotografica più importanti d’Italia.

L’azienda vende e distribuisce marchi come Canon, Fuji, Nikon, Sony, Sigma, Tamron e molti altri ed è l’unica a poter fornire la garanzia di 5 anni sui prodotti Canon, grazie al programma digaranzia Canonfirstclass.

Ha sede nel piccolo comune di Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo, ma la sua indole giovane e visionaria, unita ai valori sociali che la contraddistinguono, ne ha portato in alto il nome non solo in tutta la penisola, ma anche all’ estero, in linea con il suo slogan “sempre un passo avanti”.

Fin dai primi mesi della pandemia, infatti, l’azienda si è da subito mossa per importare grandi lotti di mascherine e materiale sanitario da mettere a disposizione degli enti pubblici. All’aiuto sul territorio italiano ha poi affiancato quello in Argentina, dove sta supportando il governo con un’operazione che prevede la fornitura di strumenti di Video Medicina.

Se quest’anno a San Valentino volete regalarvi un momento di svago che vi lasci un ricordo indelebile nel tempo, contattate Fcwebstore e partecipate allo shooting gratuito del giorno 14/02/2021.

Scopri l’iniziativa su www.fcwebstore.com (https://www.fcwebstore.com/)

Via Papa Giovanni XXIII 27/10, 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

