L'EWIA dà il benvenuto a Phoenix Tower International come nuovo membro

BRUXELLES, 11 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- La European Wireless Infrastructure Association (EWIA) ha dato il benvenuto al suo nuovo membro, Phoenix Tower International, una società globale di torri con presenza nell'UE in Francia, Spagna e Irlanda, che si è unita all'associazione di categoria dopo l'ultima assemblea generale annuale dell'EWIA.

"Nel contesto della Next Generation EU, gli operatori indipendenti di infrastrutture wireless hanno un ruolo positivo da svolgere in quanto la Commissione e i legislatori stanno affrontando importanti questioni sul 5G e sull'agenda della connettività in Europa", afferma Tobías Martínez Gimeno, presidente dell'EWIA. "In questo contesto diamo il benvenuto a Phoenix Tower International come nuovo membro in modo tale che il nostro settore possa parlare con una voce più forte e ancora più rappresentativa nell'ambito del nostro continuativo impegno a Bruxelles".

"Siamo onorati e felici di far parte dell'EWIA e non vediamo l'ora di lavorare con tutti i membri per promuovere una maggiore connettività e infrastrutture wireless in tutta Europa" ha dichiarato Dagan Kasavana, CEO di Phoenix Tower International.

Mentre l'EWIA sta includendo nuovi membri, anche la sua impronta nei paesi europei sta aumentando con 10 co-membri Tower che operano in 14 paesi europei: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Svizzera e Svezia.

Informazioni su EWIA

La European Wireless Infrastructure Association è l'associazione commerciale europea dei fornitori di infrastrutture wireless all'ingrosso. I nostri membri investono e gestiscono infrastrutture wireless essenziali per la fornitura di mobile voice, banda larga wireless e altre reti wireless.

L'EWIA sostiene le politiche che incoraggiano gli investimenti nelle infrastrutture di rete e lo sviluppo necessario per rendere la banda larga wireless avanzata disponibile ovunque per i consumatori, le imprese, la sanità, la sicurezza pubblica e gli innumerevoli altri settori che fanno affidamento su connessioni wireless sempre attive.

Informazioni su Phoenix Tower International

Phoenix Tower International è stata fondata nel 2013 con l'obiettivo di possedere e gestire siti di infrastrutture wireless di alta qualità in mercati stabili che stanno sperimentando una forte crescita dell'utilizzo wireless in tutto il mondo. PTI è attualmente concentrata sull'espansione delle infrastrutture in America Latina, nei Caraibi, negli Stati Uniti e in Europa.

