Doppler: azienda leader nel mercato della sicurezza e automazione

Doppler Srl, fondata da Franco Campagnaro nel 1982, è una delle principali realtà del nord ovest nel mercato della distribuzione specializzata nel settore dei sistemi di sicurezza, antintrusione, videosorveglianza, automazione, climatizzazione fissa e Networking.

Con le sue sette filiali distribuite sul nord Italia: Moncalieri (To), Venaria Reale (To), Alessandria, Asti, Cuneo, Genova e Imperia Doppler.eu si afferma una realtà in costante crescita e punto di riferimento per i professionisti del settore che richiedono, oltre a prodotti di elevata qualità, una consulenza tecnica qualificata nella scelta delle nuove tecnologie.

La competenza nell’integrare le differenti tecnologie con le migliori marche in ciascun settore fa sì che Doppler rappresenti l’interlocutore ideale, una garanzia di supporto ed approvvigionamento per le ditte installatrici.

Grazie all’elevato standard dei marchi trattati e all’eccellenza dei tecnici Doppler, l’installatore sarà affiancato nella scelta di soluzioni professionali in linea con le innovazioni che il mercato propone e che soddisfino completamente le reali esigenze della committenza.

I settori in cui opera Doppler sono i seguenti:

• Videosorveglianza, tra cui telecamere termiche e termo scanner per la rilevazione della temperatura

• Antintrusione: sistemi di sicurezza per abitazioni private ma anche per edifici pubblici e commerciali attraverso sistemi di antifurto via radio, nebbiogeni e barriere perimetrali.

• Porte automatiche.

• Sistemi di rivelazione gas e incendi.

• Sistemi di diffusione sonora per eventi pubblici e privati.

• Climatizzazione fissa, vrf, barriere d’aria e pompe di calore

• Illuminazione privata e commerciale.

• Apparati attivi e passivi per il networking.

• Sistemi di domotica per la regolazione e la completa gestione da remoto di tutti gli impianti elettrici della casa in ambito privato ma anche commerciale.

• Tornelli

• Dissuasori antiterrorismo

Tutti i settori sopra elencati sono caratterizzati, oltre che dal supporto tecnico di Doppler, anche dalla qualità certificata dei marchi da loro rivenduti. Si tratta di partner leader nei loro settori del calibro di: Inim antintrusione, Inim antincendio, Ajax, Avs-electronics, Zyxel, Hikvision, General, Fadini, Benincà, Cardin, Nice, Politec, Jablotron, Venitem, Kblue, EEA, Tansa, T-sec, Concept, Paso.

Doppler è inoltre un’azienda associata ANIE SICUREZZA, ovvero è parte dell’associazione che al suo interno incorpora i principali operatori del settore antincendio, building automation, antintrusione, controllo accessi e TVCC.

Per sostenere e agevolare i professionisti, Doppler ha incrementato e investito sulla logistica: grazie al Ce. Di. di Leinì (To), i clienti hanno a disposizione un’ampia gamma di prodotti pronta consegna e possono usufruire di tempi di consegna brevi e puntuali.

Due grandi novità in casa Doppler: Inim Prime 3.0 (inim.biz) e Ajax

Doppler vanta all’interno del suo catalogo di prodotti, ben due punte di diamante nonché novità nel loro settore, sono Inim Prime 3.0 e il sistema di sicurezza wireless più premiato in Europa, Ajax.

All’interno la categoria di prodotti per i sistemi di antintrusione di Doppler spicca il marchio Inim i quali dispositivi sono tutti interamente ideati, sviluppati e prodotti in Italia in seguito a rigorosi controlli presenti in ogni fase della filiera produttiva.

La versione 3.0 delle centrali Prime è una novità nella famiglia Inim, ideata e progettata per soddisfare impianti di antintrusione e domotica di medie o grandi dimensioni. La nuova versione è ricca di aggiornamenti e migliorie che rendono questo dispositivo perfetto sia per ambienti abitativi privati ma anche per realtà più grandi e complicate.

Oltre a Inim Prime 3.0, all’interno del catalogo di Doppler.eu vi è il sistema di sicurezza wireless più premiato in Europa, Ajax. Grazie alla sua tecnologia senza fili che è in grado di unire precisione e affidabilità in un prodotto dal design moderno, Ajax è facilmente installabile sia in abitazioni private ma anche in uffici e ambienti commerciali e lavorativi che necessitano di un sistema di sicurezza sofisticato e all’avanguardia.

Doppler Srl è il maggior distributore nel nord ovest italiano nel settore dei sistemi di sicurezza, automazione, climatizzazione fissa, illuminotecnica e antennistica.

