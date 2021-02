TiLinko: aumentare il fatturato con le Digital pr e la comunicazione online

(Roma, 10 Febbraio 2021) - Il Covid-19 ha velocizzato la trasformazione digitale nel nostro Paese, obbligando molte aziende a recuperare il gap accumulato nel corso degli anni. Secondo uno studio realizzato da Accenture, in occasione del forum di Davos 2021, le imprese che usciranno più rapidamente dalla crisi saranno quelle che investiranno nella digitalizzazione e nella sostenibilità ambientale.

Tuttavia, se da un lato aumenta la richiesta di servizi online da parte dei consumatori, molte aziende sono ancora indietro nella digital transformation. Secondo lo studio Imprese e ICT dell’Istat, l’82% delle aziende italiane utilizza appena 6 tecnologie tra le 12 indicate dal Digital Economy and Society Index della UE, con una bassa diffusione delle nuove applicazioni smart all’interno delle PMI.

Al contrario, è in aumento la qualità e l’efficienza dei siti web aziendali, con il 55,5% delle imprese che garantisce agli utenti informazioni dettagliate su prodotti e servizi. È evidente come il lavoro da fare sia ancora tanto, a cominciare dall’ottimizzazione della comunicazione online per garantire la crescita del business. La presenza sul web infatti richiede la cura delle relazioni digitali, pianificando strategie personalizzate di Digital PR per migliorare il posizionamento del brand e l’interazione con i clienti potenziali.

Perché è fondamentale investire nelle Digital PR

Per affrontare la transizione digitale bisogna agire su due fronti, da un lato costruire un’infrastruttura online omnicanale in grado di offrire una perfetta user experience, dall’altro gestire tutto ciò che riguarda la comunicazione digitale. Nel primo caso si tratta di aspetti tecnici, che richiedono il supporto di esperti IT e web designer, nel secondo caso è indispensabile affidarsi a specialisti nel campo delle Digital PR, per lavorare sul brand, l’autorevolezza del marchio e la promozione del business.

In Italia un supporto importante arriva dall’agenzia per digital pr TiLinko, la principale web agencyitaliana specializzata in questo del settore in modo verticale, in grado di offrire un servizio consulenziale completo per le strategie di Digital PR e Link Building. TiLinko vanta un network unico sul mercato, proponendosi come realtà di riferimento per la pubblicazione su testategiornalistiche online nazionali e locali, con una collaborazione consolidata con tutte le realtà più prestigiose del nostro Paese.

Le testate giornalistiche sono essenziali per gestire la comunicazione su internet, in quanto consentono di acquisire credibilità online in modo solido e con un effetto di lungo termine. Allo stesso tempo permettono di interagire con un bacino di utenti molto ampio, come avviene per i siti web nazionali, oppure di rivolgersi a un pubblico localizzato nella zona di attività della propria azienda. In questo modo è possibile creare il giusto mix per ottenere il massimo risultato possibile, sia sul lato del rafforzamento del brand sia su quello della comunicazione online con utenti in target.

A tutto ciò bisogna aggiungere l’integrazione di pubblicazioni su siti web di nicchia, portali specializzati in settori affini con il proprio business, per raggiungere direttamente clienti potenziali interessanti ai propri prodotti o servizi. Da non sottovalutare è il connubio tra le Digital PR e la Link Building, per accrescere la presenza online del brand e migliorare il posizionamento organico del proprio sito web o shop online allo stesso tempo. Si tratta di una strategia capace di offrire un vantaggio competitivo considerevole, con effetti diretti sul business online e le attività offline.

Come creare contenuti online efficaci per le Digital PR

Una strategia di Digital PR si muove su diversi canali, utilizzando in base alle esigenze del progetto pubblicazioni autorevoli su testate online nazionali, siti web di settore estremamente specifici, ma anche creazione di video ad hoc, collaborazioni sui social media e molto altro ancora. La scelta deltipo di contenuti viene presa con la guida dell’agenzia con la quale si collabora, in base a una serie di aspetti come il budget a disposizione, gli obiettivi da raggiungere, il settore del proprio business e la finalità della campagna.

Di norma di tratta di attività pianificate nel lungo termine, integrabili con programmi specifici in merito ad eventi e periodi particolari dell’anno, ad esempio la promozione per il lancio di nuovi prodotti o servizi, oppure la gestione della comunicazione online in vista di una festività. I contenuti sono realizzati da copywriter, giornalisti ed esperti altamente qualificati, secondo tematiche allineate con la strategia di Digital PR, considerate le esigenze del cliente e i risultati prefissati.

Per ottimizzare i vantaggi dell’attività è fondamentale una forte sinergia tra l’azienda e l’agenzia di Digital PR, favorendo la massima comprensione del business e dell’identità del brand da parte dei professionisti, in questo modo si potrà valorizzare il progetto aziendale rispettando tutte le peculiarità del marchio. Le pubbliche relazioni digitali rappresentano un passaggio indispensabile per ogni impresa e business, un’attività che deve necessariamente accompagnare la trasformazione digitale per assicurare il successo e la crescita dell’azienda.

