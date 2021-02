Esclusiva FIFA per la Champions: che successo si attende

(Milano 10 febbraio 2021) - Milano, 10/02/2021 - Ci sono grosse e importanti novità nel mondo dei videogame che riguardano in particolar modo il titolo sportivo più giocato nel 2020: come si può immaginare, si tratta proprio di FIFA, gioco di punta dell'azienda EA Sports, divisione della principale EA (Electronic Art), che sviluppa giochi sportivi.

Come recentemente comunicato dagli stessi produttori, FIFA ha rinnovato gli accordi della licenza UEFAper la per altri tre anni, per permettere ai propri utenti di continuare a giocare in esclusiva ai tornei di Champions League.

Rinnovo Champions, un successo garantito

Lo scorso anno è stato, fino ad ora, nettamente il più proficuo per il brand FIFA, che ha visto più di 10 milioni di giocatori all’attivo online e che va a prendersi lo scettro di titolo sportivo più giocato nel mondo intero. Si tratta di un numero di giocatori decisamente alto che, se trasformato in guadagno, si arriva a parlare di circa 1,5 miliardi di dollari lordi.

Questi imparagonabili risultati hanno portato i produttori a prendere delle decisioni logiche e importanti. La prima strada intrapresa da FIFA è stata quella di ringraziare i suoi utenti per il successo mondiale raggiunto, regalando ai giocatori iscritti, entro ottobre 2020, numerosi Volta Coins spendibili nel Volta Drops, ossia lo store di FIFA che permette agli utenti di scegliere svariati accessori per personalizzare le squadre, i giocatori o tutti quello che preferiscono.

La seconda strada intrapresa da EA Sports riguarda invece la scelta di rinnovare per altri tre anni il contratto con la UEFA. FIFA è l’unico videogame che consente agli utenti di interfacciarsi con la stessa realtà che ogni settimana vedono in televisione o ascoltano alla radio, grazie al rinnovo delle licenze. Questo rende il gioco reale e interessante.

Il prolungamento di altri tre anni con UEFA Champions League è stata una scelta logica e naturale. Se l’obiettivo di FIFA era quello di eguagliare i risultati dello scorso anno ottenuti con FIFA 20, grazie a FIFA 21 l’azienda ha già completamente stracciato il mercato. Ad oggi, il brand si ritrova già con ben oltre 325 milioni di copie vendute.

Storia di un successo mondiale

FIFA ha fin dagli inizi risposto alle esigenze dei suoi utenti grazie alla vasta quantità di contenuti che offre all’interno. Offrendo la possibilità di giocare e immedesimarsi in tutte le competizioni del calcio dei professionisti, FIFA va così a incontrare e ad abbracciare un pubblico molto vasto, toccando ogni parte del mondo, in modo tale da soddisfare gusti e preferenze di tutti i propri utenti.

Nato come simulatore di partite per le scommesse, il gioco di FIFA ha subìto un cambiamento rivoluzionario negli anni, ma è rimasto invariato il forte interesse per le scommesse su questo mondo anche presenti su altre piattaforme comehttps://www3.sitiscommesse24.com/, già ampiamente presenti nel mondo del calcio reale. Fin da prima dell’uscita del gioco, è partita la caccia ai giocatori più talentuosi e ai nuovi talenti che avrebbero fatto alzare alle stelle i guadagni ottenuti con le scommesse.

Con FIFA 21, inoltre, non c’è solo la possibilità di giocare alle gare Champions, ma a tutti i tornei ufficiali giocati nel mondo, tra cui:

• UEFA Champions League

• UEFA Europa League

• Premier League

• CONMEBOL Libertadores

• CONMEBOL Sudamericana

• Bundesliga

• La Liga Santander.

La personalizzazione delle squadre è una caratteristica che rende il gioco di FIFA sempre più avvincente. Con FIFA 21 si ha la possibilità quindi scegliere tra più di:

• 17 mila giocatori

• 700 squadre

• 90 stadi

• 30 campionati nazionali

Un'altra novità riguarda la modalità Carriera. Questa è stata una richiesta dei giocatori che per anni è stata avanzata e finalmente EA Sports ha avuto i mezzi per realizzarla.

Attraverso questa gli utenti possono intraprendere un percorso manageriale all'interno del gioco, sia per quanto riguarda le trattative che la gestione delle partite.

Questa novità dona un aspetto diverso al gioco e permette di viverlo in maniera più approfondita in ogni sua parte, andando anche a scoprire ciò che avviene dietro le quinte di ogni squadra. Si tratta, anche questo, dell'ennesimo successo che ottiene FIFA 21 e che porterà i profitti dell'azienda a cifre mai viste.

Per gli amati del calcio di una volta, invece, c’è l’opportunità di creare una propria rosa con i giocatori "classics" ossia quei i grandi giocatori che hanno fatto la storia del calcio, come Maradona, Pelé, Cantona ecc.

Ogni partita viene poi contornata da delle telecronache perfette, divertenti ed esclusive e sono state inserite anche coreografie sugli spalti sia nei pre e che nei post partita.

FIFA riuscirà in questo modo a rendere sempre più realistica l’esperienza nel campo, come se il giocatore si ritrovasse fisicamente seduto allo stadio ad ammirare la sua partita preferita, esperienza che da diversi mesi i tifosi non possono più vivere come una volta.

Un successo al passo coi tempi

I produttori di FIFA tengono sempre un occhio vigile sull’andamento e sull’evoluzione dei gusti e delle preferenze degli utenti e del mercato di appartenenza. Questo riguarda anche il tipo di dispositivo che viene utilizzato più di frequente dai clienti in qualsiasi fascia d'età.

Anche nell’ambito del gaming le cose si stanno evolvendo. La piattaforma Playstation mantiene il primato di utilizzo, anche grazie all’ultimo preziosissimo modello Playstation 5 da poco uscito, ma una buona fetta del mercato si sta spostando sul mobile. EA Sports, così come tutti gli altri brand non solo di gaming, sa bene che il mobile è il futuro.

Per questo motivo stanno uscendo diverse novità a riguardo, la prima riguarda Fifa Online 4, che verrà presto resa disponibile per il mercato russo, polacco e russo. Un’altra importante novità, che è prevista per marzo 2021, riguarda infatti l’arrivo di FIFA 21 su Google Stadia, la piattaforma di gaming in streaming sviluppata da Google che sta vedendo unirsi ogni giorno sempre più utenti.

Per informazioni:

Sitiscommesse24.com è uno dei principali portali italiani per i bookmakers stranieri e non. L’esperienza di gioco è altamente certificata, e l’offerta di notizie è continua e aggiornata, con guide ai migliori bonus e alle migliori quote commesse e con recensioni di bookmaker, giochi e tornei sempre aggiornate.

Contatti:

Tel: 340 3576923

e-mail:info@sitiscommesse24.com