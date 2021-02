Huntkey lancia sul mercato italiano le sue soluzioni di purificazione dell'aria attraverso la fotocatalisi

SHENZHEN, Cina, 4 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Huntkey, leader nella fornitura di soluzioni per la purificazione dell'aria, sta cercando aziende nel mercato italiano.

Cos'è un fotocatalizzatore?

Il fotocatalizzatore è un termine generale per indicare i materiali fotosemiconduttori con funzione fotocatalitica rappresentati particelle nanometriche di biossido di titanio. È rivestito sulla superficie del substrato e produce una forte funzione di degradazione catalitica sotto l'azione della luce ultravioletta e della luce visibile. Può uccidere efficacemente batteri e virus nell'aria e decomporre sostanze nocive presenti nell'aria in acqua e anidride carbonica.

Perché scegliere la fotocatalisi per purificare l'aria?

1) Nessun materiale di consumo

I purificatori d'aria mediante fotocatalisi in genere non richiedono la sostituzione dei filtri, rendendo il processo di purificazione dell'aria più pratico e meno costoso.

2) Nessun inquinamento secondario

La fotocatalisi non ricorre al metodo di adsorbimento per purificare l'aria, bensì decompone le sostanze nocive in acqua e anidride carbonica, per cui non vi è alcun problema di inquinamento secondario.

3) Non viene generata alcuna sostanza nociva

Il gas maleodorante e la luce UV-C dannosa per l'ozono sono gli svantaggi della tradizionale purificazione dell'aria. Se si utilizza la tecnologia basata su fotocatalisi, il problema sarà risolto facilmente. L'anidride carbonica e l'acqua sono le uniche sostanze prodotte nell'intero processo.

Perché scegliere Huntkey?

Rispetto alle tradizionali soluzioni di purificazione, Huntkey presenta diversi vantaggi.

1) Soluzione di purificazione dell'aria mediante fotocatalisi assolutamente unica nel settore

Huntkey utilizza l'esclusiva tecnologia basata su fotocatalizzatore MaSSC, che non produce ozono e radiazioni ultraviolette, è sicura e rispettosa dell'ambiente. I test di laboratorio hanno confermato che la tecnologia MaSSC elimina effettivamente 146 agenti patogeni e microrganismi nocivi, con un tasso di purificazione del 99%.

2) Team di ricerca e sviluppo professionale e assistenza clienti affidabile

Con sede centrale a Shenzhen, Huntkey è stata fondata nel 1995 e dispone di laboratorio e impianto di produzione propri. Nel 2012 ha ottenuto l'accreditamento dal CNAS (Servizio di accreditamento nazionale cinese per la valutazione della conformità). Possiede laboratori approvati dalla tedesca TUV, dalla norvegese Nemko, dalla statunitense FCC, è riconosciuta secondo lo standard Guobiaol 9254 e dispone delle certificazioni TUV, CE, UL, TLC e altre certificazioni internazionali. Huntkey si avvale di un team di professionisti incaricato di sviluppare e personalizzare i prodotti in base alle esigenze dei clienti e fornire un servizio post-vendita estremamente affidabile.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito:https://en.huntkey.com/products/air-purifiers/

