Salute: test clinici e tele assistenza diventano a portata di mano grazie alla medicina hi-tech

(Milano, 3 febbraio 2021) -

Test clinici e tele assistenza diventano alla portata di tutti grazie a device medici di nuova generazione, che permettono di eseguire test medici in farmacie, aziende, palestre, centri commerciali e scuole, con la possibilità di essere monitorati da un’equipe di medici a distanza,24ore su 24.

Il primo device rivoluzionario, di cui si sta molto parlando in questi giorni, si chiama ApolloCheck (www.apollocheck.com), ed è un complesso strumento nato per effettuare test medici di routine con risultati di grado clinico in pochi minuti, in qualsiasi posto lo si voglia, a partire dalle farmacie.

Tra i vari strumenti del device vi sono 1 pulsossimetro, 1 misuratore di pressione arteriosa, 1 ECG completo a 12 derivazioni, 1 termometro a infrarossi, 1 misuratore esame routine urine e 1 misuratore di emoglobina.

Con la possibilità di aggiungere su richiesta, in base alle esigenze, 1 analizzatore TCHO per la misurazione del colesterolo totale, 1 analizzatore GLU – UA (lipidi nel sangue e acido urico) compreso di strisce, 1 analizzatore Analizzatore biochimico a secco per BL (lipidi sangue) TCHO (colesterolo totale), 1 Apparecchio per analisi HbA1C Emoglobina Glycata compresa di strisce, 1 analizzatore di dosaggio immunologico a 4 canali, test individuali per Proteina C-reattiva – Ferritina – Idrossi e Vitamina D e 1 Stampante per stampare i report.

Un servizio completo ed utile anche per medici che effettuano visite a domicilio o all’interno di aziende private, palestre, centri commerciali, scuole, e in tutti i luoghi ove sia presente un medico o un infermiere.

Un device medico rivoluzionario, che promette di alleggerire le file di attesa in tutti gli ospedali, visto che gli esami si potranno fare in molti altri luoghi.

Una rivoluzione, sia per quanto riguarda l’ottimizzazione delle tempistiche in ambito medico sia in termini di comodità, grazie a dispositivi disponibili 24 ore su 24, e 7 giorni su 7, sempre connessi alla centrale operativa SOSUnit di Pieve Emanuele (MI), che interverrà in qualsiasi momento per rassicurare e offrire l’assistenza necessaria.

Attraverso la società partner Salusbank System, con sede a Lugano, è già stato siglato un accordo che prevede l’inserimento di Apollo nella maggioranza delle farmacie del territorio svizzero, nell’arco del 2021.

L’altro device medico hi-tech, specializzato nella gestione e cura del paziente soprattutto nel post-ricovero, è KironCare, un dispositivo tele-sanitario con monitoraggio da remoto.

Monitoraggio disponibile per 365 giorni all’anno, con un servizio sanitario personalizzato da collocare nelle case di cura, in un centro fitness o direttamente in case private.

Il dispositivo permette l’auto-misurazione dei propri parametri vitali quali pressione sanguigna, saturazione, glicemia, ECG, temperatura, colesterolo e INR/PT, e molto di più, con una équipe dimedici a disposizione che monitora costantemente lo stato del paziente.

Entrambi i device rientrano tra i dispositivi medici di classe 2 ed attualmente sono già utilizzati in numerosi contesti nazionali ed internazionali.

Già molte le farmacie, banche e aziende che si sono affidate all’esperienza della helpcodelife, società avveniristica, produttrice di entrambi i dispositivi, proiettata verso un futuro in cui ognuno deve prendere il controllo della propria salute direttamente da casa.

Inoltre, grazie a questo capolavoro moderno si possono registrare tutte le informazioni e le diagnosi mediche in un archivio digitale, che una volta online, vengono processati e organizzati, restando sempre disponibili per il cliente.

“La mission aziendale di helpcodelife è fondere imprenditoria, high-tech e servizi medici, così da rendere più immediato l’accesso ai dati sanitari personali ad ogni singolo cittadino e ai loro medici curanti. Una realtà in costante crescita con visioni innovative e sempre attente ai bisogni individuali”, afferma Ivano Labruna, Ceo di helpcodelife.

“In pratica grazie ad un solo congegno elettronico si possono effettuare esami medici, ottenendo datie risultati in modo veloce, evitando di recarsi nelle apposite strutture e senza bisogno di seguire la solita lenta trafila sanitaria.

Inoltre, grazie ai fondi stanziati dal Recovery Fund, sappiamo che una parte importante sarà dedicata alla telemedicina. A questo proposito ci siamo attivati per la nascita di nuove centrali operative mediche collocate sul territorio italiano su Napoli, Bari, Catanzaro, Perugia e Urbino”, conclude Labruna.

La helpcodelife è una startup specializzata in soluzioni all’avanguardia in campo medico.

Con sede a Milano, da diversi anni helpcodelife si impegna nell’agevolare e salvaguardare la salutedelle persone, offrendo un servizio tempestivo e di qualità volto ad accelerare le modalità per ottenere diagnosi mediche affidabili e complete.

Nello specifico, l’azienda si è concentrata sullo sviluppo e la produzione di device mediciultramoderni in grado di portare benefici immediati e certificati.

Per saperne di più sui rivoluzionari device medici della helpcodelife basta visitare il sito internet www.helpcodelife.com.

