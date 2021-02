Almirall annuncia la nomina di Gianfranco Nazzi a nuovo CEO

- Gianfranco Nazzi possiede una vasta esperienza maturata in importanti aziende del settore farmaceutico

- Nazzi ricoprirà il ruolo di amministratore delegato di Almirall a far data dal 1° maggio 2021.

BARCELLONA, Spagna, 3 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Almirall, S.A. (BME:ALM), società biofarmaceutica globale specializzata in dermatologia medica, con sede a Barcellona, annuncia in data odierna che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nomina di Gianfranco Nazzi a CEO e Direttore esecutivo del Consiglio di Amministrazione a far data dal 1° maggio 2021.

Nazzi approda ad Almirall dopo l'esperienza presso Teva Pharmaceuticals Industries Ltd, società per la quale di recente ricopriva l'incarico di Vicepresidente esecutivo per la divisione Mercati internazionali ed era membro del Comitato esecutivo dell'azienda. Negli ultimi sette anni trascorsi in TEVA ha ricoperto ruoli di alta responsabilità e di grande portata geografica presso le sedi di Israele e Paesi Bassi. È stato Vicepresidente Senior della divisione Specialità medicinali in Europa, nonché di Presidente e CEO della divisione Mercati emergenti.

Prima di entrare in Teva, Gianfranco Nazzi ha occupato diversi incarichi di grande responsabilità in AstraZeneca, GSK e Eli Lilly, ricoprendo diversi ruoli del settore commerciale e presso la Direzione generale di Regno Unito, Italia, Serbia e Stati Uniti.

"Sono lieto di annunciare che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di affidare l'incarico di CEO a Gianfranco Nazzi, una figura di spicco nell'industria farmaceutica che apporterà la propria esperienza nei settori strategici per il successo e la crescita di Almirall, sia negli Stati Uniti e in Europa sia nei mercati emergenti. Sono sicuro che il suo contributo sarà fondamentale per portare Almirall al livello successivo", ha commentato Jorge Gallardo, Presidente di Almirall.

"È per me una grande emozione entrare a far parte di Almirall e del suo team di professionisti altamente qualificati. La filosofia dell'azienda che mette il paziente al centro del suo operato è fonte di grande ispirazione e sono convinto che sarò capace di proseguire su questa strada con soluzioni e trattamenti nuovi in grado di offrire valore aggiunto e migliorare la vita dei pazienti. Sposo in pieno questa missione e so che, insieme ai collaboratori di Almirall, raggiungeremo questo grande traguardo in pochissimo tempo" sottolinea Nazzi. Gianfranco Nazzi è italiano e ha conseguito la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Udine, e un Master in Business Administration di SDA Bocconi.

Nazzi assumerà le funzioni di CEO finora svolte da Mike McClellan, che dall'inizio dell'anno ricopriva il ruolo di CEO ad interim, oltre al suo attuale incarico di Chief Financial Officer, dopo l'uscita di Peter Guenter come Amministratore Delegato il 31 dicembre per perseguire nuove sfide professionali.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1217694/Almirall_Logo.jpg