Digitalizzazione del mondo retail, Sensormatic Solutions lancia Sensormatic IQ

(Milano, 2 febbraio 2021) -

Johnson Controls, leader globale specializzato in edifici intelligenti e sostenibili e ideatore delle applicazioni connesse OpenBlue, ha annunciato che Sensormatic Solutions, suo portfolio di soluzioni per il retail, ha lanciato una nuova piattaforma operativa intelligente dedicata al mondo retail.

Basata sull'expertise di Sensormatic Solutions nel settore e su un solido ecosistema di partner tecnologici, Sensormatic IQ - questo il nome della piattaforma - garantisce agli esercenti l'accesso a soluzioni avanzate per connettere persone, prodotti e dati in modi nuovi e innovativi. In particolare, la piattaforma può integrare insight provenienti da dispositivi quali POS, sensori, EAS, EAS, RFID, Computer Vision e capaci di fornire modelli predittivi e prescrittivi di intelligenza artificiale per supportare l’operatività nei settori retail, dall’alimentare all’abbigliamento, fino ai centri commerciali.

Sensormatic IQ integra l'intero portfolio di soluzioni Sensormatic Solutions, l’esercente e i dati di terze parti insieme a tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale (IA) e il machine learning (ML), per offrire una visibilità senza precedenti sulle operazioni e sugli insight dei consumatori. Tale combinazione è in grado di portare a risultati prescrittivi, basati sui dati che creano valore e opportunità di crescita per i retailer che vuole proiettarsi nel futuro.

"Nel mondo iperconnesso in cui viviamo oggi, la consumer experience si basa su come, dove, quando e perché avviene l’engagement. Ecco perché il nostro commitment nel consentire ai clienti di utilizzare i diversi insight per ottenere risultati positivi e decisioni aziendali informate è più importante che mai - ha commentato Bjoern Petersen, Presidente di Sensormatic Solutions - Il lancio di Sensormatic IQ rispecchia la nostra strategia aziendale orientata al futuro. Grazie alla collaborazione con i nostri partner tecnologici e sfruttando la portata globale e la scalabilità di Google Cloud, insieme a sensori intelligenti e analisi avanzate, la nostra piattaforma è progettata per evolvere con il settore e con le esigenze dei nostri clienti."

In un periodo in cui il settore del retail sta attraversando cambiamenti significativi, Sensormatic IQ aiuta gli esercenti a migliorare sia i propri risultati, sia il valore del brand, promuovendo la trasformazione digitale all'interno del mercato retail in evoluzione; accelerando l'integrazione tra soluzioni nuove ed esistenti e set di dati; abilitando l'innovazione digitale attraverso una piattaforma sicura, scalabile e gestita a livello di impresa; aumentando il valore grazie a nuovi insight e risultati derivati dai complessi flussi di dati e semplificando l'operatività delle diverse funzioni del retailer.

Email di contatto: BE-Italy-MarCom@jci.com

Fonte: https://www.sensormatic.com/sensormatic-iq