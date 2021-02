Bruno Editore pubblica Paul Gutmann, Wellness In Camera: il Bestseller su come migliorare il benessere

(Milano 2 febbraio 2021) - Milano, 02.02.2021 – Secondo una ricerca effettuata dall’Istituto Piepoli, il 42% degli italiani si dichiara fortemente stressato per il periodo di emergenza sanitaria che stiamo passando. In un Paese molto indebolito dalla crisi economica e sociale, rimettere al centro dei propri interessi il benessere personale è senza dubbio fondamentale.

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un sistema capace di generare un relax quotidiano comodamente a casa propria, esce oggi il libro di Paul Gutmann “WELLNESS IN CAMERA. Come Migliorare Il Tuo Benessere Personale o Avere Successo Nel Tuo Albergo Grazie Al Clima Tropicale Hydrosoft” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di difendere il proprio organismo, di depurarsi e di regalarsi allo stesso tempo un elevato livello di benessere fisico e interiore. Il tutto attraverso un sistema innovativo che sfrutta i benefici del clima tropicale. Un sistema che prende il nome di Hydrosoft.

“Il libro parla dell’unica ricetta che mette d’accordo veramente tutti in fatto di wellness. L’idea ruota attorno al concetto di clima tropicale Hydrosoft che, sfruttato nel modo corretto, diventa un alleato formidabile per il benessere e la salute di tutti” afferma Paul Gutmann, autore del libro. “Attraverso il mio manuale, accompagno il lettore in un viaggio a cinque tappe finalizzato ad esplorare i benefici della sudorazione naturale, cosa questa su cui già gli antichi romani avevano posto particolare attenzione e che rappresenta oggi per tutti noi, l’alleato più grande per la nostra salute”.

Secondo Gutmann, apparentemente tutti noi siamo attenti al nostro benessere. Peccato però che solo pochi ne sanno veramente qualcosa in materia. Da qui l’obiettivo del libro: rendere tutti più consapevoli su come vivere quotidianamente una vera esperienza di benessere, in modo facile e senza controindicazioni, generando allo stesso tempo benefici reali e duraturi per la propria salute. Come sottolinea l’autore, il sistema Hydrosoft può essere di beneficio tanto in casa quanto all’interno di una struttura alberghiera. Il risultato? Nel primo caso, la possibilità di godere di un livello di relax senza paragoni comodamente a casa propria. Nel secondo caso, la possibilità di aumentare la qualità percepita di una stanza d’hotel, garantendo allo stesso tempo all’albergatore un ritorno economico sicuro e straordinariamente veloce.

“Se c’è una cosa che tutti noi desideriamo davvero è vivere in piena salute, senza stress e in maniera equilibrata. Peccato però che troppo spesso il nostro stile di vita, le nostre abitudini alimentari e l’inquinamento che ci circonda vadano a minare il nostro benessere personale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Paul Gutmann ha trovato una soluzione che mette tutti d’accordo. È pratica, efficace ed è usufruibile quotidianamente. Il sistema Hydrosoft, di cui parla nel libro, può davvero migliorare la vita di ciascuno di noi”.

“Non essendo uno scrittore di professione, ho individuato in Bruno Editore il partner ideale capace di fornirmi il supporto necessario sia nell’evitare i tipici errori da neofita sia nel farmi risparmiare tempo prezioso” conclude l’autore. “Fondamentali sono stati i suggerimenti per definire l’impostazione editoriale del libro, potendo al contempo fare affidamento sulle valide strategie di marketing che solo Bruno Editore sa dare ai suoi autori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3nsGg6V

Paul Gutmann nasce a Bolzano nel 1963. Dopo gli studi tecnici si specializza in energie alternative in Germania, dedicandosi poi alla geotermia, al recupero energetico e alle costruzioni in legno massiccio senza chimica. Matura quindi un'esperienza più che ventennale nell'edilizia bioclimatica, finalizzata a garantire elevati standard di benessere abitativo. Oggi è impegnato nella divulgazione del benessere climatico Hydrosoft, sia nella sfera privata che in quella alberghiera, dove la sua consulenza riscontra un sempre crescente interesse, coinvolgendo nel contempo progettisti e interior designer. Email: paul.gutmann@hydrosoft-wellness.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Blog & Press: www.giacomobruno.it - www.brunoeditore.it