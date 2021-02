Koura lancia Klea® 473A

BOSTON, 1 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Koura, leader mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di prodotti fluorurati, ha lanciato oggi il suo primo refrigerante a basso GWP di nuova generazione, Klea® 473A, in seguito alla proposta di classificazione come refrigerante A1 da parte del comitato ASHRAE SSPC34.

Klea® 473A di Koura è progettato per ottenere prestazioni elevate con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) significativamente inferiore rispetto ai refrigeranti esistenti nelle applicazioni di raffreddamento a bassissima temperatura come catene del freddo ad alto valore, stoccaggio di vaccini, camere climatiche, trasporto e altri usi medici.

Oggi, i produttori e gli utilizzatori di sistemi di refrigerazione a bassissima temperatura sono costretti a scegliere tra prestazioni di raffreddamento accettabili e l'impatto ambientale di tali sistemi. I refrigeranti non infiammabili attualmente utilizzati in sistemi a bassissima temperatura hanno in genere un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP). KLEA® 473A di Koura mette fine ai compromessi, con una capacità e un'efficienza energetica superiori all'R23 e un GWP di 1.830, vale a dire una riduzione dell'85% rispetto al gas refrigerante R23 (GWP 14.800) o al gas refrigerante R-508 (13.396 GWP)

Klea® 473A è una soluzione rivoluzionaria alla crescente domanda di refrigeranti a bassissima temperatura in vari settori. Koura è attualmente in trattativa con le parti interessate per una serie di applicazioni, tra cui il trasporto marittimo a lungo raggio e lo stoccaggio biomedico. Ciò include la potenziale applicazione nella conservazione dei vaccini a sostegno della lotta contro il Covid-19.

Koura sta investendo in innovazioni significative nella propria gamma di prodotti refrigeranti Koura Klea® e il lancio di Klea® 473A segna l'inizio della commercializzazione di soluzioni di refrigeranti sostenibili, efficienti dal punto di vista energetico e a basso GWP, a cui si aggiungeranno altri prodotti.

Dave Smith, Downstream Business Director di Koura, ha dichiarato: "Il lancio di Klea® 473A rappresenta un'entusiasmante pietra miliare nel nostro programma di refrigeranti di nuova generazione, che mira a sviluppare un nuovo portafoglio di soluzioni di refrigerazione a basso GWP efficienti dal punto di vista energetico per una varietà di applicazioni di riscaldamento, raffreddamento e refrigerazione".

Nell'ambito di Orbia, la comunità di imprese che collaborano per affrontare alcune delle sfide più complesse al mondo, Koura è un fornitore leader di prodotti e soluzioni in diversi settori: petrolchimico, edile, automobilistico, farmaceutico e altri ancora. I gas refrigeranti Klea® di Koura sono apprezzati dalle più grandi aziende al mondo in tutte le applicazioni di refrigerazione commerciale, automotive e climatizzazione fissa.

Note per i redattori:

Principali caratteristiche di Koura Klea® 473A

- GWP basso pari a 1.830 – riduzione dell'85% rispetto del gas R23 (GWP del gas R23: 14.800, GWP del gas R508: 13.396) - Va oltre le normative sui gas fluorurati- Non infiammabile- Efficace almeno fino a -75 °C- Migliore capacità di raffreddamento e migliore efficienza energetica rispetto al gas R23

Applicazioni:

- Catenadel freddo ad alto valore - Medicale- Farmaceutico- Camere di prova

Koura in precedenza conosciuta come Mexichem Fluor

Koura è un leader globale nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di prodotti fluorurati che svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare la vita quotidiana. Nell'ambito di Orbia, la comunità di imprese che collaborano per affrontare alcune delle sfide più complesse al mondo, Koura è un fornitore leader di prodotti e soluzioni innovativi in diversi settori: petrolchimico, edile, trasporti e telecomunicazioni. I prodotti di Koura sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, tra cui la costruzione di paesi e città, il raffrescamento delle abitazioni, la refrigerazione degli alimenti e persino il trattamento di patologie respiratorie, con la fornitura di un propellente medico utilizzato nel 75% degli inalatori predosati (MDI) al mondo. Con sede a Boston, Koura ha attività commerciali in tutto il mondo, con sedi a Runcorn, Regno Unito, Messico, St. Gabriel, Stati Uniti, Toronto, Mumbai, Mihara e Tokyo, Giappone.