Bruno Editore pubblica Claudia Vece, Trasformazione Neuro-Emozionale: il Bestseller su come potenziare le emozioni

(Milano 29 gennaio 2021) - Milano, 29.01.2021 – Per tutte quelle persone che desiderano accrescere il proprio potenziale e dare il meglio di loro stesse in ogni ambito della propria vita, esce oggi il libro di Claudia Vece “TRASFORMAZIONE NEURO-EMOZIONALE. Come l’Educazione Neuro-Emozionale Ti Permette Di Potenziare I Pensieri e Le Emozioni Per Trasformare La Tua Realtà!” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di comprendere e applicare le strategie interne per attuare quei cambiamenti utili a migliorare la propria vita attraverso la trasformazione dei pensieri e delle emozioni.

“In 230 pagine, il libro coinvolge il lettore in un viaggio interiore alla scoperta di come i pensieri e le emozioni possono essere usati a proprio vantaggio per potenziare la propria realtà” afferma Claudia Vece, autrice del libro. “Capitolo dopo capitolo, accompagno il lettore all’interno di un processo di comprensione del proprio potenziale. Inoltre, lo aiuto ad allentare quelle convinzioni limitanti che lo allontanano dall’esprimere le proprie potenzialità personali. In chiusura spiego infine cos’è l’Educazione Neuro Emozionale e come integrare le strategie interne per trasformare e migliorare la propria vita”.

Secondo Claudia Vece, se il lettore metterà in pratica sin da subito gli insegnamenti condivisi nel corso del libro, potrà acquisire davvero maggiore benessere e vivere appieno la propria felicità. Dopotutto, L’Educazione Neuro Emozionale è un insegnamento pratico e multidisciplinare che permette alle persone di attuare dei cambiamenti interni che potenziano e facilitano la creazione della propria vita e del proprio benessere.

“Con il suo libro, l’autrice intende spiegare ai propri lettori come migliorare la propria vita attraverso gli attori che incidono sulla costruzione della realtà personale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Al suo interno, sono infatti presenti strategie di Educazione Neuro Emozionale davvero efficaci, che permettono di migliorarsi e di puntare spediti verso i propri obiettivi”.

“Il motivo per cui ho scelto Bruno Editore è dato dal fatto che stiamo parlando di una casa editrice innovativa in campo editoriale, capace di dare visibilità online all’autore” conclude l’autrice. “Il suo team mi ha dato il supporto necessario a portare a compimento il non semplice compito della pubblicazione del mio primo libro.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3a0pKbb

Claudia Vece, imprenditrice e Coach, esperta in Scienza Cibernetica e nel Coaching Neuro Emozionale, è stata dirigente della più importante agenzia di modelle di Parigi. Nel corso della sua carriera si è specializzata nello sviluppo e potenziamento dell’essere umano, fondando nel 2017 la sua azienda Quantasia SA, per sostenere persone e aziende nella trasformazione della propria realtà al successo. I suoi percorsi di coaching e formazione hanno un approccio pratico e trasformativo basato sui principi di neuroscienze e fisica quantistica. Claudia lavora all’internazionale, in Portogallo si occupa della formazione Social and Emotional Learning di oltre trecento docenti nell’ambito della riforma scolastica. Sito web: www.quantasia.ch

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale.

