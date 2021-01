Appy Pie AppMakr aiuta le aziende a creare le proprie app in pochi minuti senza codifica

ROME, 29 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Appy pie ,nessuna piattaforma di codice,aiuta le aziende a creare le proprie app senza alcuna codifica. Che si tratti di piccole o grandi imprese ,l'interfaccia drag and drop del generatore di app senza codice aiuta gli utenti a convertire le loro idee in un'app. Questa piattaforma è costituita da funzionalità altamente funzionali come notifiche push, foto, video, generatore di moduli, contatti, directory,e altro ancora.

Appy Pie permette alle piccole imprese di creare app per iPhone,e Android in pochi passaggi. Con questo creatore di app,gli utenti possono personalizzare l'interfaccia, scegli una combinazione di colori,posizionare loghi e icone,e molto altro ancora per le loro app.Inoltre, Appy Pie aiuta anche i clienti a pubblicare le loro app mobili negli app store di Google e Apple.

"Lo sviluppo di app mobili non è più limitato solo alle grandi aziende. Appy Pie ti consente di creare latua app indipendentemente dalla tua conoscenza o esperienza con la codifica.Il appbuilder di app di Appy Pie ha reso lo sviluppo di app mobili accessibile e conveniente per aziende di diversi tipie dimensioni. " ha affermato Abhinav Girdhar, CEO e fondatore di Appy Pie.

Con milioni di utenti in tutto il mondo, Appy Pie ha guadagnato una posizione di grande rispetto tra i suoi concorrenti.Serve su tutte le piattaforme, incluso iOS,e Android, Appy Pie ha aiutato centinaia di migliaia di piccole imprese a far crescere la loro attività avvicinando i loro servizi a un pubblico più ampio. Con l'intenzione di servire i clienti da ogni angolo del mondo, Appy Pie opera in una vasta gamma di lingue tra cui francese, arabo, tedesco, portoghese, ecc. E offre una linea di supporto dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutte queste lingue.

Riguardo Appy Pie

Appy Pie, un marchio di Appy Pie LLP, è il leader senza rivali nel mercato delle applicazioni in co-codifica. Appy Pie aiuta le PMI, le aziende e le organizzazioni a trasformare le loro idee in realtà, senza alcuna conoscenza tecnica o di codifica. Con prodotti come App Builder, Software di progettazione, Website Builder, Chatbot Builder, Live Chat e Workflow Builder, aziende o organizzazioni di qualsiasi dimensione possono creare, connettere e distribuire applicazioni e tecnologie per cambiare il modo in cui funzionano fondamentalmente e aumentare la produttività con un facile utilizzo no -code soluzioni aziendali.

