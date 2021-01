SKS365 lancia il nuovo slogan ideato da Ogilvy

(Milano, 28 gennaio 2021) - Mission e vision del marchio Planetwin365 nel brand payoff elaborato con Ogilvy, già firma dell’attuale brand identity

Milano, 28 Gennaio 2021 – Nuovo anno, nuovo payoff per uno gli operatori leader della betting & gaming industry. SKS365 prosegue il suo percorso di rinnovamento, rivoluzionando ulteriormente la brand identity del marchio Planetwin365, attraverso il lancio del nuovo slogan "Sport. Live. Play".

"Vogliamo avvicinarci ancora di più agli amanti dello sport e ai nostri clienti, dando risalto alla loro passione sportiva e al desiderio di intrattenimento. Allo stesso tempo, vogliamo porre l'attenzione su concetti chiave come condivisione e collettività, in quanto elementi fondamentali del processo di interazione tra il brand e i clienti. Ci siamo basati su questi elementi nella nostra call per il nuovo slogan di Planetwin365 – ha commentato Alexander Martin, CEO di SKS365 – Ognuno dei nostri 1000 negozi sul territorio insieme al nostro portale diventano luoghi di aggregazione e di intrattenimento dove divertirsi. Abbiamo chiesto lo studio di una sintesi che racchiudesse i punti cardine della nostra filosofia e della nostra identità, basata sulle persone, sulla trasparenza ed affidabilità, sull’innovazione. Un concept che ha trovato nella proposta creativa di Ogilvy la sua espressione migliore. Sport. Live. Play. è la sintesi perfetta della nostra mission e ci identifica come ‘fabbricanti di emozioni’, evocando l’immagine di un'immensa arena in cui le passioni, la voglia di sfida e l'amore per lo sport diventano parte di un'unica e inimitabile esperienza di gioco per i nostri clienti.”

“Il playoff è sempre un elemento importante nel processo di comunicazione dell'identità e della visione di un brand – afferma Marco Geranzani, Creative Director di Ogilvy – Avere definito quello di Planetwin365 in modo così felice è sicuramente segno di sensibilità nostra, ma anche di chiarezza e precisione nella trasmissione dei valori e della filosofia da parte del cliente. Un esempio di dialogo riuscito bene, insomma.”

Il nuovo payoff sarà al centro di ogni attività di comunicazione interna ed esterna, di tutte le prossime campagne e sarà parte integrante del look del retail network di Planetwin365. Non solo: la sua natura dinamica permette innumerevoli declinazioni che includono sia il business che le realtà connesse agli aspetti più squisitamente corporate.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

