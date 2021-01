Pringles lancia la nuova campagna gaming e si impossessa dell'account Twitch degli influencer

- - In collaborazione con Xbox, Pringles è il primo brand a lanciare una campagna innovativa che dà letteralmente vita ad un videogame

- Frank, il personaggio del videogioco West of Dead (WoD), guida la campagna Pringles

MILANO, 27 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Oggi Pringles si è impossessato del canale Twitch di Leah Viathan – gaming influencer - per lanciare la sua nuova campagna, diventando così il primo brand a dare vita ad un videogame.

A sorpresa è apparso Frank, uno Zombie co-creato da Pringles, che è scappato dal videogioco West of Dead per catapultarsi nella camera di Leah, attirato dal tubo di Pringles dell'influencer. Tutti i fan del gaming, Leah compresa, sono rimasti a bocca aperta.

Con questa campagna innovativa, Pringles unisce intrattenimento e marketing. Il brand rompe le barriere tra mondo virtuale e mondo reale, creando momenti di condivisione e divertimento inaspettato. Se vi siete persi il lancio potete riguardarlo sul canale Twitch di Leah.

Frank arriverà anche in Italia per incontrare l'influencer Delux.

Frank ritorna in West of Dead dal 10 Febbraio come personaggio permanente che incontra i gamers e fornisce loro indizi e consigli.

A commento della campagna, Elisa Tudino, Marketing Activation Lead Kellogg Italia, commenta: "Questa è la terza campagna gaming di Pringles ed è fantastico unire marketing ed intrattenimento. Creare un' esperienza unica per i gamers e i fan di Pringles è stato davvero divertente - i gamers amano le sorprese e speriamo si siano divertiti quanto noi. Persino Frank lo Zombie non ha resistito alle nostre Pringles... Mi auguro che i fan del gaming e di Pringles si divertano a conoscere meglio Frank e a giocare a West of Dead."

In collaborazione con Xbox, Pringles dà l'opportunità ai fan del gaming di vincere una serie di premi tramite una promozione on-pack. Per ogni tubo di Pringles acquistato, i consumatori riceveranno 7 giorni di prova di Xbox Game Pass Ultimate in regalo. C'è anche la possibiltà di vincere una console Xbox Serie X. I fan di Pringles possono visitare www.pringles.com e inserire il codice che trovano sulla confezione per scoprire subito se hanno vinto. A Febbraio, invece, comincerà una competizione sugli account social di Pringles per vincere un controller personalizzato Xbox Wireless, o participare ad una training session con il team 343 Pro su HALO.

Per avere più dettagli sulla campagna e le promozioni, visitare: https://gaming.pringles.com/it_IT/Home.

Immagini e samples di prodotto sono disponibili su richiesta.

A proposito di Kellogg

In Kellogg Company (NYSE: K), ci impegniamo per produrre cibo di cui le persone si possano innamorare. E questo grazie ai nostri amati brand tra cui Kellogg's®, Special K®, Pringles®, Kellogg's Frosted Flakes®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Extra®. Con vendite pari a 13,6 miliardi di dollari nel 2019, Kellogg è l'azienda leader mondiale nei cereali. E non solo, siamo un'azienda con un cuore e un'anima, impegnata a creare 3 miliardi di Better Days – giorni migliori – entro il 2030 grazie a Kellogg's® Better Days, la nostra piattaforma di responsabilità globale. Per saperne di più, puoi visitare il sito www.kelloggcompany.com oppure www.openforbreakfast.com.