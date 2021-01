LyondellBasell e Sinopec finalizzano la joint venture per la produzione di ossido di propilene e stirene monomero in Cina

ROTTERDAM, Paesi Bassi e BEIJING, 26 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), una delle più grandi aziende al mondo nel settore dei materiali plastici, della chimica e della raffinazione, e la China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), uno dei maggiori gruppi di energia e petrolchimica in Cina, hanno annunciato oggi la firma di un accordo per formare una Joint Venture (JV) al 50:50 per la produzione di ossido di propilene (PO) e stirene monomero (SM) per il mercato interno della Cina.

"Dal momento che l'economia della Cina è in continua crescita, aumenterà la domanda per l'ossido di propilene e di stirene monomero. Siamo entusiasti di ampliare il nostro rapporto con Sinopec con questa Joint Venture per servire meglio il mercato interno della Cina. Le eccellenti capacità operative di Sinopec unite alla leadership tecnologica di LyondellBasell rappresentano una vittoria per entrambe" ha dichiarato Torkel Rhenman, Executive Vice President, Intermediates and Derivatives, and Refining.

"Dopo lo straordinario successo della nostra prima Joint Venture, siamo molto felici di rafforzare quest'importante partnership con LyondellBasell per futuri successi. La creazione della nuova Joint Venture è in linea con lo spirito nazionale verso un'ulteriore apertura e rappresenta anche un passo fondamentale per Sinopec per approfondire ed espandere le nostre attività internazionali" ha dichiarato Yu Baocai, Senior Vice President of Sinopec Corp. "Riponiamo grandi aspettative nella nuova Joint Venture per aumentare lo sviluppo economico della città di Ningbo e portarlo a un nuovo livello. Durante il 14mo Piano Quinquennale (2021-2025), Sinopec continuerà a promuovere un miglioramento dell'industria green insieme a una trasformazione innovativa, contribuendo a una continua crescita economica della Provincia di Zhejiang Province e della Cina orientale, e anche allo sviluppo dell'industria chimica in Cina".

"La JV costruirà un impianto di PO e SM in Zhenhai Ningbo, Cina con una capacità di 275.000 t/a di PO e 600.000 t/a di SM utilizzando la tecnologia all'avanguardia PO/SM di LyondellBasell. I materiali prodotti dalla JV saranno commercializzati da entrambi i partner, espandendo significativamente la loro rispettiva partecipazione nel mercato cinese per PO e SM. Lo start up è previsto entro la fine del 2021.

La formazione della JV è oggetto di approvazioni da parte delle rispettive autorità competenti governative, inclusa la revisione antitrust da parte dello State Administration for Market Regulation. LyondellBasell prevede di effettuare proprio contributo al capitale azionario della JV durante il primo trimestre del 2021.

Secondo IHS Markit, la Cina rappresenta più del 60% della domanda del mercato della chimica in Asia e il 40% della crescita del mercato della chimica a livello globale nel prossimo decennio. PO e SM sono prodotti principali per LyondellBasell usati in un'ampia gamma di applicazioni inclusi l'imballaggio, costruzione ed edilizia, arredamento e trasporti.

LyondellBasell gestisce 5 impianti di proprietà in Cina che si trovano Guangzhou, Suzhou, Dalian, Dongguan e Changshu.

LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo nel campo dei materiali plastici, dei prodotti chimici e della raffinazione. Grazie ai suoi dipendenti presenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali plastici e prodotti che sono la chiave per trovare soluzioni alle moderne sfide come il miglioramento della sicurezza degli alimenti grazie a imballaggi leggeri e flessibili, la purezza dell'acqua grazie a tubature sempre più resistenti e versatili, il miglioramento della sicurezza, del comfort e dell'efficienza del combustibile di molti veicoli e autocarri sulle strade, la garanzia di un funzionamento sicuro ed efficace degli elettrodomestici e dei dispostivi elettronici. LyondellBasell vende i suoi prodotti in oltre 100 paesi ed è il più grande produttore al mondo di compound di polipropilene, nonché il più importante licenziatario di tecnologie per poliolefine. Nel 2020 LyondellBasell è stata nominata per il terzo anno consecutivo una delle società più ammirate nel mondo, the World's Most Admired Companies da Fortune Magazine. Per maggior informazioni su LyondellBasell: www.lyondellbasell.com

Sinopec

Il Gruppo Sinopec è il principale fornitore di petrolio e prodotti petrolchimici e il secondo più grande produttore di gas e petrolio in Cina, la più grande società di raffinazione e la terza più grande società di chimica nel mondo. E' al secondo posto nel mondo per il numero totale di Gas Stations.

Dichiarazioni previsionali

Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa relative a questioni che non sono fatti storici sono dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni previsionali si basano su ipotesi del management di LyondellBasell che si ritiene siano ragionevoli al momento dell'emissione e sono soggette a rischi e incertezze significative. Quando usate in questo comunicato, le parole "stimare", "credere" "continuare", "poter/può/potrebbe", "programmare/pianificare" "potenziale" "predire" "dovrebbe" "vuole", "prevedere" e simili espressioni sono usate per identificare le dichiarazioni previsionali, anche se non tutte le dichiarazioni previsionali contengono tali parole identificate. I risultati reali potrebbero differire materialmente in base a fattori che includono, ma non solo, la nostra capacità di ottenere tutte le necessarie approvazioni normative antitrust o altre approvazione da enti governativi competenti ; la nostra capacità di costruire e far funzionare con successo le attività proposte descritte; le condizioni di mercato; la ciclicità del business dell'industria chimica, dei polimeri e della raffinazione; la disponibilità, il costo e la volatilità dei prezzi delle materie prime e dei servizi di pubblica utilità, in particolare il costo del petrolio, del gas naturale e dei liquidi di gas naturale associati; le incertezze relative all'entità e alla durata del declino della domanda legato alla pandemia o altri impatti dovuti alla pandemia COVID-19 nelle regioni geografiche o nei mercati da noi serviti o in cui sono situate le nostre operazioni; i rischi e le incertezze legati alle operazioni internazionali, comprese le fluttuazioni della valuta estera. Ulteriori fattori che potrebbero far sì che i risultati differiscano materialmente da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali si trovano nelle sezioni "Fattori di rischio" del nostro modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2019 e del nostro modulo 10-Q per i trimestri conclusi il 31 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, che possono essere trovati all'indirizzo www.LyondellBasell.com nella pagina Investor Relations e sul sito web della Securities and Exchange Commission all'indirizzo www.sec.gov. Non vi è alcuna garanzia che le azioni, gli eventi o i risultati delle dichiarazioni previsionali si verifichino o, in caso affermativo, quale impatto avranno sui nostri risultati operativi o sulla nostra condizione finanziaria. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui sono state fatte e si basano sulle stime e opinioni del management di LyondellBasell al momento in cui sono state fatte. LyondellBasell non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali nel caso in cui le circostanze o le stime o le opinioni della direzione cambino, tranne nei casi previsti dalla legge.

