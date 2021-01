Kaspersky e Waterfall Security Solutions insieme per la protezione delle reti industriali

(Milano, 26 gennaio 2021) - Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks e Waterfall for Intrusion Detection Systems consentiranno di effettuare un inventario non intrusivo delle reti industriali abilitando, inoltre, il rilevamento delle minacce e la protezione hardware-enforced dagli attacchi alla rete.

Le organizzazioni industriali sono chiamate ad affrontare le sfide emergenti di cybersecurity, conseguenza di una maggiore digitalizzazione delle reti di tecnologia operativa (OT). Infatti, il 55% delle organizzazioni crede che l'Internet of Things cambierà gli scenari di sicurezza nei sistemi di controllo industriale (ICS). Per far fronte a queste sfide sono necessarie soluzioni come quelle offerte da Kaspersky e Waterfall, in grado di fornire una soluzione rapida ed economicamente vantaggiosa per proteggersi dalle minacce di rete. Per le organizzazioni industriali, assicurarsi che queste due soluzioni siano compatibili è molto importante.

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks rileva anomalie e intrusioni all'interno delle reti OT, permettendo alle organizzazioni industriali di prevenire qualsiasi incidente sui processi industriali. Waterfall for Intrusion Detection Systems permette ai sensori di intrusione di rete di connettersi e monitorare le reti OT e ICS senza alcun rischio per le operazioni meccaniche. Un team composto da tecnici di Waterfall e Kaspersky ha condotto test approfonditi per verificare che i due prodotti fossero compatibili, con l’obiettivo di garantire che la soluzione finale potesse offrire benefici tecnologici e operativi.

Questi benefici includono l'estensione della visibilità dei SOC (Security Operations Center) e dei NOC (Network Operations Center) a reti di sistemi di controllo industriali (ICS) completamente isolati, permettendo di condurre in tempo reale l'analisi del traffico di rete per qualsiasi attività sospetta, e la capacità di collegare le reti industriali in infrastrutture di monitoraggio, analisi e allerta aziendali in assenza dei rischi comportati dalla connettività "firewalled".

"Kaspersky considera il monitoraggio delle reti industriali per le minacce alla sicurezza e le anomalie come una delle pratiche essenziali per implementare un processo olistico di sicurezza OT. La compatibilità certificata delle tecnologie Waterfall e Kaspersky permetterà ai nostri clienti di collegare le reti industriali in infrastrutture di monitoraggio, analisi e allarme in tutta sicurezza, con un ulteriore livello di protezione perimetrale OT ", ha dichiarato Sergey Paltov, Solution Architecture Group Manager, Kaspersky Industrial CyberSecurity di Kaspersky.

"Estendere la visibilità dei SOC (Security Operations Center) e dei NOC (Network Operations Center) nelle reti dei sistemi di controllo industriali è spesso la prima azione intrapresa dai team di sicurezza incaricati di proteggere le reti industriali", ha dichiarato Ran Pedhazur, Chief Business Development Officer di Waterfall Security Solutions. "Siamo lieti di collaborare con Kaspersky e Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks offrendo il nostro Unidirectional Security Gateway per rendere visibile il traffico e le anomalie delle reti industriali”.

Per avere maggiori informazioni sulle soluzioni di Kaspersky e Waterfall Security Solutions è possibile consultare il sito web.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Informazioni su Waterfall Security Solutions

Waterfall Security Solutions è un provider leader mondiale di tecnologie e prodotti di Unidirectional Gateway, che consentono un'integrazione IT/OT sicura, visibilità a livello aziendale sulle operazioni e controllo sistematico. Tra i suoi clienti figurano infrastrutture nazionali, centrali elettriche, impianti nucleari, impianti petroliferi e di gas off-shore e on-shore, impianti di produzione, centrali elettriche, gas e acqua e molti altri. I prodotti Waterfall sono distribuiti in tutto il Nord America, l'Europa, il Medio Oriente e l'Asia e supportano la più ampia gamma di piattaforme di monitoraggio industriale da remoto, applicazioni, database e protocolli leader di mercato.

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Contatto di redazione:

Noesis

kaspersky@noesis.net