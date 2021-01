Hublot presenta il nuovo Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire

- L'Arte della Fusione raggiunge nuovi livelli con una doppia sfida ai limiti del possibile

NYON, Svizzera, 26 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Trasparente, nero, giallo, blu, rosso: Hublot con grande maestria è in grado di creare e lavorare gli zaffiri creando esclusive tonalità per le sue casse degli orologi. Con il nuovo Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire, il brand ha stabilito ancora una volta un primato mondiale aggiungendo una nuance inedita alla sua palette di zaffiri colorati. Questa prodezza tecnica ed estetica senza precedenti è affiancata da un movimento tourbillon completamente rinnovato dotato non soltanto di una carica automatica, rara per un tourbillon, ma anche di un'architettura reinventata con micro-rotore visibile dal lato del quadrante e tre ponti in zaffiro. Una nuova fusione di audacia e giochi di trasparenze, in edizione limitata a 50 esemplari.

"In linea con il suo spirito vincente, Hublot ha realizzato una nuova, eccezionale invenzione presentando la prima cassa al mondo in zaffiro arancione. La nostra manifattura ha sottolineato ancora una volta il suo savoir-faire orologiero svelando un nuovo calibro tourbillon automatico interamente disegnato e prodotto in-house, in cui la spettacolare architettura visibile dal lato del quadrante mette in risalto l'innovativo design dell'orologio. L'Arte della Fusione in tutto il suo splendore, secondo i canoni Hublot."– Ricardo GuadalupeCEO HUBLOT

Lo zaffiro arancione, primato mondiale

Se c'è un'area in cui l'Arte della Fusione di Hublot si esprime in tutta la sua audacia e in tutto il suo splendore, è sicuramente quella legata ai materiali all'avanguardia, in particolare lo zaffiro sintetico. Nel corso degli anni, il brand (che possiede un suo laboratorio di metallurgia e dei materiali) ha presentato numerosi orologi di spicco in cui casse e quadranti in zaffiro, disponibili in colorazioni innovative, fungono da incassatura trasparente per meccaniche ricercate: è il caso dei modelli Big Bang Unico Sapphire (trasparente), All Black Sapphire, Big Bang Unico Red Sapphire e Blue Sapphire, o il recente Spirit of Big Bang Yellow Sapphire. Oggi Hublot continua a innovare impiegando questo materiale straordinario e reinterpretando il Big Bang Sapphire Tourbillon in una tonalità inedita di arancione, un primato mondiale per uno zaffiro colorato, ottenuta grazie all'aggiunta di titanio e cromo in un sapiente processo di produzione. Questo colore sorprendente e dinamico porta una ventata di freschezza nell'alta orologeria e si sposa alla perfezione con la cultura dell'eccellenza di Hublot. Il fascino della lunetta e della cassa traslucide realizzate in delicato zaffiro arancione lucido è sublimato dal tocco tecnico delle sei viti in titanio a forma di H emblematiche del design del Big Bang.

Un inedito calibro tourbillon a carica automatica

Una cassa rivoluzionaria con un movimento innovativo. Hublot sfoggia tutto il suo impareggiabile savoir-faire orologiero, e la sua esperienza con il tourbillon, costantemente sviluppato fin dal 2007, alloggiando un inedito movimento tourbillon all'interno dello zaffiro arancione, interamente progettato e prodotto dal brand. Diversamente dai movimenti tourbillon tradizionali a carica manuale, questo calibro eccezionale spicca grazie al sistema di carica automatica che assicura una riserva di carica di almeno tre giorni (72 ore), offrendo un notevole miglioramento a chi lo indossa. Al suo interno è dotato di cuscinetti a sfera in ceramica e alcune ultime innovazioni tecniche di Hublot nel sistema di ricarica. La manifattura ha poi ulteriormente affermato la sua esclusività ricostruendo da capo il movimento al fine di rendere visibile il micro-rotore dal lato del quadrante. Questa innovativa disposizione rappresenta una sfida tecnica ulteriore per i designer, oltre a infondere un fascino estetico tutto nuovo sottolineando la spettacolarità del quadrante e il suo design molto contemporaneo. I movimenti perpetui del micro-rotore a ore 12 richiamano la rotazione del tourbillon, il suo organo regolatore, posizionato in perfetta simmetria alle ore 6. Il micro-rotore in oro bianco 22 carati spicca con la sua raffinata decorazione (smussata, soleil, sabbiata), oltre alla firma Hublot lavorata a giorno nel metallo prezioso.

Hublot non ha interrotto la sua ricerca di giochi di trasparenze impiegando ancora più zaffiro nel movimento stesso. Il calibro di manifattura del Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire, per la prima volta, è dotato di tre ponti in zaffiro: ponte del bariletto, ponte automatico e ponte del tourbillon. L'effetto leggero del lavoro di scheletratura è messo in risalto dal platino sabbiato e traforato in modo evidente. La gabbia del tourbillon alle ore 6, che ruota attorno al suo asse ogni minuto per compensare la spinta della terra sulla direzione del movimento, si contraddistingue per la sua geometria pura che lascia intravedere il cuore meccanico del modello. La leggibilità del quadrante aperto è migliorata da lancette e indici con trattamento luminescente. Il cinturino in caucciù arancione trasparente strutturato a righe, dotato di sistema brevettato di intercambiabilità rapida One Click e fibbia deployante in titanio, completa il look pionieristico di questa edizione limitata a 50 esemplari.

