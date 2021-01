“Top Employers Italia 2021”, BPER Banca si conferma tra i migliori datori di lavoro

(Modena, 25 gennaio 2021) - BPER Banca si conferma tra i “Top Employers Italia 2021” secondo la ricerca del Top Employers Institute, che ogni anno individua le eccellenze aziendali distintesi nelle politiche e strategie HR e nella loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente e il mondo del lavoro.

La Certificazione Top Employers viene rilasciata solo a chi raggiunge e soddisfa gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey esamina e analizza in profondità 10 macro aree in ambito HR, tra cui Talent Strategy, Work Environnment, Learning Development, Culture, Compensation Benefits, Diversity Inclusion e molti altri.

In Italia le aziende certificate quest’anno sono 112 (nel mondo circa 1700 in 120 Paesi), di cui solo 9 nel settore bancario: un dato che dimostra la qualità ed efficacia delle politiche e delle iniziative adottate da BPER Banca a favore dei dipendenti.

Giuseppe Corni, Chief Human Resource Officer del Gruppo BPER, esprime così la sua soddisfazione: “Top Employers premia per il secondo anno consecutivo la qualità del nostro lavoro in termini di gestione e valorizzazione delle Risorse Umane. Ciò conferma che stiamo operando con forte impegno e nella giusta direzione. Continueremo a investire su processi aziendali innovativi, studiando soluzioni che consentano ai colleghi di vivere la loro esperienza di lavoro nel miglior modo possibile, dal punto di vista personale e professionale. Sostenibilità sociale e ambientale, work-life balance e diversity, welfare, formazione e sviluppo delle competenze e un corretto dialogo con le parti sociali sono le linee guida fondamentali del nostro operato”.

Per informazioni: http://www.bper.it