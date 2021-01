La serie DeepBlue 3.0 di JA Solar ottiene con successo la prima certificazione KS del "Modulo 182" in Corea del Sud

PECHINO, 25 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- JA Solar, produttore leader di prodotti fotovoltaici ad alte prestazioni, ha annunciato che la versione monofacciale dei suoi moduli della serie DeepBlue 3.0 ha ottenuto la prima certificazione KS per moduli basati su wafer da 182 mm x 182 mm, noti come "moduli 182", e che pertanto il prodotto ha ottenuto l'approvazione per il mercato FV sudcoreano. Si prevede che la versione bifacciale di DeepBlue 3.0 sarà certificata nel corso di questo mese, offrendo ai clienti locali un'altra opzione ad alta efficienza.

Lanciata nel maggio 2020, DeepBlue 3.0 integra i vantaggi di molteplici tecnologie ad alta efficienza e bassa degradazione, tra cui la tecnologia di nuova generazione a celle ad alta efficienza PERCIUM+, e wafer in silicio drogato al Ga, che conferiscono al prodotto affidabilità, efficienza di conversione e prestazioni di generazione dell'energia estremamente elevati. L'ineguagliabile performance combinata ha reso il modulo una delle opzioni migliori per contribuire a raggiungere la parità con la rete nel 2021.

Nel settembre 2020, DeepBlue 3.0 è stato uno dei primi moduli 182 a ottenere la certificazione da istituzioni autorevoli, tra cui TUV, LVD e EMC, che hanno spianato la strada all'accesso sul mercato FV globale, incluso il mercato FV dell'Unione Europea, che è estremamente rigorosa nel fare entrare prodotti dall'estero. Fin dalla sua prima consegna nell'ottobre 2020, il prodotto è stato spedito in numerosi mercati in America, Europa, Asia, Africa ed è stato ampiamente utilizzato in impianti fotovoltaici su larga scala sia a terra che a tetto, sistemi di integrazione del fotovoltaico negli impianti di pesca, impianti fotovoltaici nei parcheggi, ecc.

Grazie ai suoi prodotti e servizi di alta qualità, JA Solar si è costruita un'eccellente reputazione e una clientela fedele in un mercato in rapida crescita come quello del fotovoltaico sudcoreano. Ha fornito moduli per impianti fotovoltaici su larga scala in Corea del Sud, incluso il più grande progetto ibrido solare-eolico con PERC bifacciali doppio vetro del mercato locale. Con l'introduzione dei moduli 182 nel mercato sudcoreano, JA Solar fornirà servizi localizzati in modo migliore ai propri clienti grazie ai suoi principali vantaggi in termini di prodotto e tecnologia, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo del mercato fotovoltaico locale.