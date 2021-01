Le collezioni imperdibili dei gioielli Rue Des Mille

(Milano, 22 gennaio 2021) - Fai trasparire la tua te più vera coi gioielli Rue Des Mille. Scopri le collezioni con cui comunicare il tuo spirito, che sia esso elegante, ribelle o rock

Le collezioni di Rue Des Mille, i gioielli che rivelano la tua te più autentica

I gioielli sono la vera essenza di una donna. Il trucco, o gli abiti, possono essere imposti da regole sociali e da aspettative di forma che precludono le singole libertà di espressione personale e individuale, ma i gioielli, per fortuna, riescono a svincolarsi da questo gioco di convenzioni preconfezionate. Possono lasciar trasparire l’animo più ribelle, rock, glamour, alternativo o romantico di una donna e il tutto semplicemente giocando sui piccoli dettagli. Un occhio attento saprà cogliere quelle sfumature di carattere che possono ribaltare totalmente lo stile creato con il make-up o con i vestiti e, così, i gioielli si fanno portatori di un messaggio carico di significato. Proprio questo è il segreto che si trova nelle collezioni di Rue Des Mille, la casa di gioielli che ha fatto suo un obiettivo ambizioso, anche se all’apparenza molto semplice: dare la possibilità a ogni donna di scegliere il “proprio” tocco di femminilità, assecondando i suoi gusti e le sue preferenze. Un esempio? La collezione dedicata ai piercing in cui l’orecchino iconico dello scenario underground incontra i dettagli in stile minimal o dal richiamo romantico, un accostamento audace ma capace di gettare luce sul vero spirito femminile. Le sorprese di Rue Des Mille non finiscono qui, scopriamole tutte!

La collezione Rebelle di Rue Des Mille

Rebelle è la trasposizione in gioiello del classico concetto dell’“unconventional chic”: borchie, catene, spillette punk e piercing donano un look rock, semanticamente più lontano dalla tipica “brava ragazza” e più vicino invece a una ribelle insolente che ama comunicare al mondo la sua sfacciataggine e il suo essere sopra le righe; anche se questo suo modo di essere deve solo lasciarlo sussurrare a orecchini, collane e bracciali!

La collezione Gipsy Chic di Rue Des Mille

Festival estivi, voglia di viaggiare con sacco in spalla e tenda alla mano, avventura, amore e sorpresa del nuovo sono i messaggi legati ai gioielli della collezione Gipsy Chic di Rue Des Mille. Orecchini, collane e bracciali dai richiami etnici e gitani, invitano a far fiorire lo spirito libero di chi li indossa.

La collezione Jungle Tribe di Rue Des Mille

Jungle Tribe di Rue Des Mille è un invito alla libertà, è il sogno di chi ama le fantasie animalier e le indosserebbe ovunque e in qualsiasi momento. Adesso quel richiamo alla Savana e al suo spirito selvaggio si fa materia concreta da toccare, indossare e sfoggiare con orgoglio e sensualità.

La collezione Carousel di Rue Des Mille

Romanticismo, dolcezza, candore, amicizia e amore, sono questi i messaggi che si possono comporre con i gioielli della collezione Carousel di Rue Des Mille. Lettere, numeri, rappresentazioni iconiche di persone, animali e oggetti di uso più o meno comune possono essere scelti e combinati per creare un gioiello che si faccia portatore di un messaggio nascosto, cifrato e impenetrabile se non al cuore di chi può comprenderlo e decifrarlo.

La collezione Stardust di Rue Des Mille

Per tutte le donne che amano brillare e cercano gioielli che siano capaci di illuminare mani, braccia, collo e viso, la collezione Stardust di Rue Des Mille è la risposta giusta. Collane, orecchini e bracciali, impreziositi con pavé di zirconi dai tanti colori, adornano e arricchiscono la donna che li indossa.

