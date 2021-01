Editoria, marketing e formazione: editori digitali crescono con Digitrend

(Milano 22 gennaio 2021) - Milano, 22 Gennaio 2021. Dopo un 2020 chiuso in crescita e con lo sviluppo e l’esordio di nuovi progetti e nuovi prodotti, il 2021 si annuncia come un periodo di ulteriore crescita per Digitrend, la Digital Company specializzata in servizi di trasformazione digitale per tutto il comparto dell’editoria.

Formazione per editori digitali

Digitrend aveva chiuso il 2020 con il primo webinardedicato al revenue management dal titolo: “Quali metriche per valutare la vera crescita del sito”. Un evento formativo online esclusivamente rivolto ad editori e giornalisti mentre le attività per il nuovo anno andranno nella direzione di affrontare tutti gli aspetti legati al mondo del digitale, un settore sempre più dinamico e in continua evoluzione.

Il Lab di Digitrend

Un ruolo importante nelle attività di Digitrend per il 2021 sarà quello della formazione rivolta agli editori digitali, ma non solo. “Il nostro Lab – spiega Gianni Messina Project Manager di Digitrend – va oltre il concetto di academy. E’ un laboratorio in grado di erogare formazione “su misura” con azioni mirate che puntano allo sviluppo e alla crescita di testate giornalistiche, siti di informazione local e glocal, media company, shop online, agenzie, aziende e professionisti. Tutte le attività formative sono descritte nel nostro sito”.

Formazione per l’Ordine dei Giornalisti

In questo primo scorcio di anno Digitrend ha avviato una importante collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Molise per la formazione degli iscritti e sono in programma nei prossimi mesi nuove partnership con altri Ordini regionali. Il primo corso, dal titolo “Giornali e giornalisti nell'era dei social media”, è in programma il 19 febbraio e punterà a fornire ai partecipanti un quadro di riferimento professionale sul tema della produzione efficace di contenuti per siti web e giornali di informazione verticali o iperlocali. Il corso servirà anche a fare il punto sull’evoluzione del mercato dei contenuti e delle abitudini di consumo delle informazioni da parte degli utenti che impongono una revisione profonda della modalità di selezione, produzione e distribuzione dei contenuti prodotti. I relatori saranno Biagio Semilia (Founder di Digitrend), Roberto Zarriello (Giornalista, Publisher Advisor Digitrend), Antonio Scannaliato (Publisher Manager), Cosimo Santimone (Giornalista, Vice presidente Odg Molise), Vincenzo Cimino (Presidente Odg Molise).

Il secondo corso, sempre in collaborazione con Digitrend, si intitola “Giornalisti Social - Editing sul web tra SEO e SMM”. Si svolgerà il 26 febbraio e offrirà agli iscritti la possibilità di approfondire il “concetto di accuratezza nella produzione dei contenuti”, coniugando, quindi, capacità giornalistiche e di scrittura con abilità tecniche di base di una vera redazione web. I relatori saranno Biagio Semilia (Founder di Digitrend), Roberto Zarriello (Giornalista, Publisher Advisor Digitrend), Antonio Scannaliato (Publisher Manager), Vincenzo Cimino (Giornalista presidente Odg Molise), Cosimo Santimone (Giornalista, vice presidente Odg Molise).

