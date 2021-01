Atradius: gli scenari futuri del commercio mondiale in una serie di eventi virtuali a tema

· Pandemia, politiche tariffarie, nuove tecnologie applicate agli scambi e una sempre maggiore regionalizzazione delle catene di fornitura: tutto concorre a delineare i nuovi scenari del commercio globale

· La serie di eventi organizzati da Atradius sul futuro del commercio ospita personaggi chiave del mondo imprenditoriale e accademico italiano ed internazionale, che si confronteranno su idee, dati ed esperienze dirette.

ROMA, 21 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Opportunità di rilancio e crescita del business nel contesto del commercio mondiale delineato dalla pandemia e dai suoi impatti su economie, mercati e tecnologie. Questi gli argomenti di una serie di quattro eventi virtuali (webcast) programmati da Atradius, tra i leader globali nel settore dell'assicurazione del credito commerciale, e rivolti specificamente ad aziende, intermediari assicurativi, mondo dell'informazione e dei media, ed in generale a tutti coloro che abbiano interesse ad approfondire tali tematiche di pressante attualità.

Apre il programma, articolato tra febbraio e giugno, il primoappuntamento inteso a fare il punto sulle modalità in cui la pandemia ha trasformato in modo permanente alcuni degli scenari chiave del commercio mondiale (How Covid-19 changed global trade forever). L'evento si terrà giovedì 4 febbraio 2021, a partire dalle ore 11.00.

Protagonisti del dibattito illustri esponenti del mondo imprenditoriale ed accademico italiano ed internazionale, che si confronteranno su idee, dati ed esperienze dirette. Questi gli esponenti del panel del primo appuntamento: Emma Marcegaglia, già Presidente Confindustria e Presidente e CEO di Marcegaglia Holding S.p.A; Ian Goldin, Professore di Globalizzazione e Sviluppo dell'Università di Oxford; Johan Melander, Direttore Crediti di Electrolux per le regioni APAC e MEA; Edwin Kuhlman, Responsabile Atradius del team di analisti del commercio globale. Modera Daisy McAndrew, ex redattore di economia e corrispondente politico per ITV News. L'evento sarà introdotto da Andreas Tesch, Chief Market Officer di Atradius.

Per registrare la propria partecipazione gratuita all'evento accedere alla seguente pagina Web del sito Atradius per l'Italia https://atradius.it/virtual-event-series/from-crisis-to-opportunity-event1.html

Al momento della registrazione, è possibile formulare domande cui verrà data risposta nel corso dell'evento, oppure nei contenuti di un Libro bianco (White paper) con gli atti del convegno che sarà reso disponibile online dopo la diretta. Evento in lingua inglese, con sottotitoli.

"È un fatto che la pandemia abbia introdotto prospettive e strumenti per considerare già profondamente avviata la trasformazione degli scenari del commercio mondiale - commenta Massimo Mancini, Country Director di Atradius per l'Italia – ridisegnando gli equilibri delle catene di fornitura globali nonché delle relazioni commerciali tra Paesi, e tracciando nuove direttrici per le tecnologie applicate agli scambi.

Tutto questo riguarda anche le aziende italiane che, in questa fase, devono sapersi adattare ai cambiamenti del mercato e parimenti adeguare le proprie strategie di business in un'ottica di innovazione anche nella gestione dei rischi, tra cui quello di credito commerciale, a garanzia della sopravvivenza dell'azienda in una fase critica come quella attuale".

Informazioni di sintesi sul primo evento della serie:

L'evento è in lingua inglese.

La registrazione dell'evento e un Libro bianco (White paper) saranno disponibili online al termine di ogni evento. Per informazioni sull'evento e sulla serie di eventi virtuali organizzati da Atradius nel corso dell'anno fare riferimento alla pagine Web indicata.

Atradius Atradius è un fornitore globale di assicurazione del credito, fideiussioni assicurative, servizi di recupero crediti e di informazioni commerciali, con una presenza strategica in oltre 50 Paesi. I prodotti offerti da Atradius proteggono le aziende di tutto il mondo dai rischi di insolvenza associati alla vendita di beni e servizi a credito. Atradius fa parte del Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), uno dei più grandi assicuratori in Spagna e uno dei maggiori assicuratori del credito del mondo. Per ulteriori informazioni https://group.atradius.com

