Nasce SaniTask, primo hub per la community del management della sanità italiana

(Bologna, 20 gennaio 2021) - Il sito online con interviste, dati e contenuti al servizio dei manager della sanità. Primo appuntamento il 28 gennaio con il live stream dedicato alle principali sfide del sistema. Protagoniste le società Anmdo, Card, Federsanità Anci, Sifo, Fiaso.

Bologna, 20 gennaio 2021 – È online SaniTask (www.sanitask.it) il primo video-portale della sanità italiana realizzato da Sics – Società italiana di comunicazione scientifica e sanitaria e supportato da Alfasigma in maniera non condizionata.

SaniTask intende raccogliere attorno al comune obiettivo di rilancio e riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale l’intera community del management sanitario della sanità pubblica e privata: Top, Low Middle Management.

Insomma, una vera e propria Task Force del management sanitario italiano che potrà trovare in SaniTask il proprio strumento di comunicazione e confronto privilegiato.

Ogni 15 giorni una newsletter raggiungerà circa 50mila manager della sanità, clinici, dirigenti e stakeholder istituzionali. Ogni mese andrà in onda, in diretta streaming, un Live Talk per approfondire i temi del momento tra quelli condivisi con un Board Editoriale di altissimo livello.

Il primo Live streaming è fissato per il prossimo 28 gennaio (alle ore 14.30) ed oltre a presentare l’iniziativa editoriale sarà una preziosa occasione per fare il punto sulle maggiori sfide che attendono il management italiano.

All’iniziativa, che sarà trasmessa su SaniTask e su tutti i canali Social del Gruppo di Sics Editore parteciperà il Board editoriale che è composto da: Arturo Cavaliere – Presidente Sifo (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) e Direttore della Farmacia Aziendale della Asl di Viterbo; Gianfranco Finzi – Presidente Anmdo (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere) e Direttore Sanitario Ospedali Privati Riuniti di Bologna; Tiziana Frittelli – Presidente Federsanità Anci e Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria di Roma Tor vergata; Francesco Ripa di Meana - Presidente Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) e Direttore Generale IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Istituto Regina Elena e San Gallicano e Gennaro Volpe – Presidente Card (Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto) e Direttore Generale della Asl di Benevento.

Documenti, studi e le ricerche saranno raccolti infine nella sezione SaniData per costituire l’utile base comune di approfondimento per orientare le scelte e focalizzare le prospettive attraverso cui realizzare l’azione manageriale di ciascuno.

“Chiunque, a qualsiasi titolo, sia egli un clinico o un dirigente sanitario, un professionista con funzioni di direzione o con ruoli e responsabilità manageriali” – sottolinea Francesco Maria Avitto, Direttore Editoriale di Sics Editore “potrà trovare in SaniTask un’Agorà privilegiata per il confronto e l’approfondimento sulle sfide che l’intero corpus del management della sanità italiana sta affrontando e dovrà affrontare per il futuro del sistema nel nostro Paese”.

“Siamo convinti che possa diventare un utile strumento di confronto e dialogo tra manager, operatori della sanità, politica e industria – dichiara Pier Vincenzo Colli, CEO Alfasigma. “Oggi più che mai – sottolinea ancora Colli - c’è l’urgenza di approfondire con competenza i temi del sistema sanitario nazionale, un bene inestimabile per il nostro Paese: dal modello di assistenza del crescente numero di pazienti cronici ai nuovi equilibri della continuità ospedale-territorio, dallo sviluppo della digitalizzazione e al miglioramento dell’accesso alle cure. Come azienda leader dell’industria farmaceutica italiana, oltre a sponsorizzare SaniTask, il nostro ruolo è quello di partecipare al progetto anche in termini di contenuti, offrendo il punto di vista, il know how e i dati di chi opera tutti i giorni con passione per mettere a disposizione farmaci utilizzati da milioni di pazienti, collaborando con migliaia di medici, farmacisti e operatori sanitari”.

SaniTask presenta già una serie di contenuti, dati e interviste all’indirizzo sanitask.it che possono offrire lo stimolo al dibattito sulla sanità italiana del futuro, ad un anno dallo scoppio della pandemia e alla vigilia del dispiegamento dei fondi di Next Generation EU.

Per info: www.sanitask.it