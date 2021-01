Il Brand Pepemio, leader italiano del commercio online di Sex Toys, festeggia il suo primo anniversario.

(Roma 20 gennaio 2021) - A gennaio dello scorso anno infatti l’azienda ha definitivamente completato la sua fase di rebranding e Pepemio.com ha fatto il suo ingresso ufficiale tra i big online made in italy.

Roma, 20 gennaio 2021 - “Un anno lungo, ricco di novità, soddisfazioni e cambiamenti, non sempre facili da affrontare, ma che merita sicuramente di essere festeggiato”. Così l’azienda Msx Srl proprietaria del brand Pepemio, commenta l’anniversario del suo primo anno di attività.

Un primo anno da record in realtà, che è andato oltre le più rosee aspettative in termini di fatturato, più che raddoppiato rispetto all’anno precedente e in termini di volumi di vendite, che hanno raggiunto le vette del 360% in più rispetto all’anno precedente durante il primo lockdown e del 420% in più rispetto al periodo natalizio sempre dell’anno precedente. Dunque questo primo anno dei record merita di essere festeggiato in grande.

Come? Ovviamente online e con i propri utenti. L’anniversario sarà infatti l’occasione per proporre gli ultimi Sex Toysin materia di design e tecnologia sul mercato ai migliori prezzi garantiti online.

Non solo, l’azienda ha studiato per l’occasione un linea di prodotti Limited Edition per omaggiare i fedelissimi clienti dello shop.

Il brand inoltre, che punta già a nuovo record di vendite per il 2021, ha in serbo per la settimana della campagna denominata appunto Happy Birthday Pepemio, moltissime attività, sfruttando soprattutto i social, volte ad aumentare interazioni e il già consolidato rapporto di fiducia con i propri clienti.

In realtà la messa online del nuovo ecommerce, non nasce dal nulla. Pepemio.com infatti è solo l’ultimo step, in ordine di tempo, di un’azienda che ha mosso i primi passi all’interno del mercato dei Sex Toys ben 16 anni fa, quando nel nostro paese ancora pochissimi avevano dimestichezza e conoscenza dei i prodotti legati al benessere sessuale.

“Allora è stata un’iniziativa quantomeno coraggiosa, ma col passare del tempo possiamo affermare che il nostro sforzo e il nostro investimento è stato ben ripagato e che la nostra crescita aziendale è stata notevole e addirittura sorprendente nello scorso anno, merito anche del periodo favorevole ma anche delle nostre strategie.”

Ad oggi infatti la Msx Srl rappresenta un modello aziendale vincente, con obiettivi sempre nuovi ed ambiziosi ed una struttura compatta e ben articolata i cui spazi sono suddivisi nel dettaglio in uffici di Amministrazione, Marketing e Comunicazione, Software, Customer Care e che ben si coadiuvano con l’area della logistica.

É importante ricordare che proprio nel mese di marzo 2020, ha visto la luce una ulteriore ma fondamentale parte della Msx: la produzione. L’azienda infatti è la prima e l’unica in Italia ad aver avviato una propria linea di Sex Toys e che viene prodotta in sede ed è Made in Italy al 100%.

Per iniziare al 2021 all’insegna del piacere non resta che partecipare ai festeggiamenti per il primo anno da record di Pepemio.

Sito web : www.pepemio.com

Telefono: 0774 35 70 35

Email: info@pepemio.com