Comfort o spazio? Con l'arredo trasformabile LG Lesmo non devi scegliere

(Milano, 20 gennaio 2021) - Un progetto d'arredo si può definire ben riuscito quando soddisfa pochi ma essenziali requisiti: genera comfort, appaga il gusto estetico ed è funzionale. Ovviamente, per raggiungere questi standard di qualità, è fondamentale scegliere gli elementi migliori e che siano in linea con le proprie idee.

Quando si decide di arredare un ambiente ex novo o di rinnovare il look a qualche stanza, quella dell'arredo trasformabile potrebbe essere una scelta vincente. I complementi d'arredo trasformabili infatti offrono l'incredibile vantaggio del risparmio (di spazio), ma soprattutto rendono fluido un living che altrimenti sarebbe estremamente statico.

L'ARREDO TRASFORMABILE LG LESMO

LG Lesmo è un'azienda lombarda specializzata nella produzione di complementi d'arredo trasformabili da oltre 30 anni, che si ispira alla filosofia del Made in Italy artigianale di qualità. Sfogliando i prodotti e leggendo le brochure online visibili sul sito ufficiale infatti (www.lg-lesmo.it), è chiaro come l'azienda utilizzi manodopera esperta e specializzata per realizzare i propri prodotti.

Fatti di vero legno e interamente personalizzabili, i complementi d'arredo LG Lesmo sono prodotti dal design moderno e minimal, progettati per adeguarsi a qualunque stile e per rendere dinamico qualsiasi living. Tavoli, consolle, sedie e appendiabiti che cambiano configurazione e ruolo, ridefinendo il senso di uno spazio, in grado di trasformare un salotto in una sala da pranzo, o una cucina in una zona relax.

Il tavolo a scomparsa LG Lesmo è il prodotto che esprime al meglio la filosofia dell'azienda di un arredo salvaspazio di qualità. A prima vista infatti, questo prodotto sembra un elegante e solido tavolino da salotto. All'occorrenza e compiendo pochi e semplici gesti, questo tavolino si trasforma in tavolo da pranzo allungabile. Prodotto 3 in 1, che trasforma il salotto in una sala da pranzo, intima o pronta ad accogliere anche 16 commensali.

Tra i complementi d'arredo più curiosi e dinamici proposti dall'azienda, la consolle allungabile è quello che sa stupire più di tutti. Un mobile a parete profondo solo 50 cm, che riempie gli spazi e che la storia del design relega ad un compito ornamentale, decorativo. La consolle LG Lesmo però può allungarsi fino ai 4 m di lunghezza grazie ad un sistema di guide telescopiche, e offrire la solidità per reggere una pressione di 120 kg/m².

"I tavoli allungabili con prolunghe interne LG Lesmo sono l'ideale per chi vuole arredare la propria cucina o la propria sala da pranzo con stile e funzionalità" (da www.lg-lesmo.it)

Sempre in pregiato legno massello di faggio, pioppo e abete, i tavoli allungabili LG Lesmo sono il grande classico dell'arredo trasformabile. Disponibili in tanti modelli diversi, sono perfetti per le cene di tutti i giorni, oppure per accogliere anche 14 commensali. Personalizzabili nella finitura e nella verniciatura, con un intarsio, con piano in cristallo o grés porcellanato, questi tavoli danno la libertà di ospitare amici e parenti, ma occupano lo spazio di un normale tavolo da cucina.

Non solo tavoli e consolle però: le sedie pieghevoli LG Lesmo completano l'offerta dell'azienda e rappresentano un accessorio indispensabile a qualunque tavolo trasformabile. Realizzate in legno massello di frassino, sono rivestite di morbida ecopelle e dotate di uno schienale ribaltabile ed ergonomico, progettato per assecondare le cure della colonna vertebrale.

