Moby e Toremar, da oggi aprono le prenotazioni per la stagione estiva per l’Isola d’Elba

(Milano, 18 gennaio 2021) - Le più belle spiagge dell’Elba; arrivi in tutti i porti e gli scali dell’isola a Portoferraio, Rio Marina e Cavo; viaggio in totale sicurezza, con tutte le garanzie offerte dalla figura del “care manager”, un addetto specifico che controlla in ogni istante le norme su distanziamento, mascherine e precauzioni anti COVID; la massima comodità nello scegliere gli orari, con oltre cento corse al giorno fra Piombino e l’Isola d’Elba in alcuni periodi e la massima libertà anche nello scegliere i mezzi, con la possibilità di opzione fra l’aliscafo per i passeggeri a piedi, agile e veloce, o il tradizionale e comodissimo traghetto. E i migliori servizi di bordo disponibili anche su queste percorrenze.

Addirittura, con l’opzione “Parti prima”, c’è la possibilità di poter anticipare il proprio viaggio – ovviamente fatta salva la disponibilità di posti a bordo – evitando di attendere ore in banchina qualora ci si presenti all’imbarco in anticipo rispetto all’orario previsto.

In una parola, anzi in due, Moby e Toremar.

Che, da oggi, aprono le prenotazioni per la stagione estiva per l’Isola d’Elba.

Come sempre, prenotare subito offre anche una serie di benefici ulteriori: dalla possibilità di trovare tariffe più convenienti con maggiore possibilità di scelta, alla certezza di poter viaggiare in tutta comodità nel giorno e nell’ora più comoda, del tutto compatibile con la propria permanenza sull’isola.

Anche questa estate c’è un solo modo per dire “il miglior viaggio all’isola d’Elba”: Moby e Toremar.

Prenotando oggi, l’estate è già qui.

