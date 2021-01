(Milano, 18 gennaio 2021) - Università di Milano-Bicocca

20 gennaio 2021

Ore 10.30-13.00

Evento in streaming

Milano, 18 gennaio 2021 - L’intelligenza artificiale – indicata con l’acronimo IA – è una realtà che sta conquistando sempre maggiori campi di applicazione. Proprio la diffusione crescente di sistemi di elaborazione dei dati che cercano di riprodurre le funzionalità della mente umana comporta la necessità di riflessioni non solo di carattere etico, ma anche che di carattere giuridico. Su questo aspetto si soffermerà il workshop in streaming organizzato dai docenti dell’Università di Milano-Bicocca Andrea Rossetti (Filosofia del Diritto) e Federico Cabitza (Informatica), in programma mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 10.30.

All’iniziativa dal titolo “L’IA MIA -Proprietà e proprietà della Intelligenza Artificiale” parteciperanno gli avvocati Silvia Stefanelli e Simone Aliprandi, e Fernando Alonso Llano, professore di Filosofia del Diritto presso l’Università di Siviglia. In particolare, sarà indagato un aspetto finora poco approfondito, ossia determinare a chi appartenga l’intelligenza artificiale, di chi sia la proprietà intellettuale di ciò che produce. Verranno analizzate, inoltre, le implicazioni legate alla tutela dei dati personali.

«La domanda che ci vogliamo porre – spiegano gli organizzatori dell’evento – è: poiché un modello di machine learning è un insieme di parametri di una funzione matematica complessa definita applicando una serie di procedure matematiche su un insieme di dati di input, che è ontologicamente “altro” da quei parametri, a chi appartiene il modello? E di chi è il suo output?».

