Kaspersky lancia il servizio di threat intelligence reporting per il settore automobilistico

(Milano, 18 gennaio 2021) - Kaspersky ha esteso il suo servizio di threat intelligence (TI) reporting alle organizzazioni che lavorano nel settore automobilistico. Il servizio in precedenza era disponibile solo per un numero selezionato di clienti. I report di threat intelligence dell'azienda forniranno ora alle case automobilistiche un'analisi approfondita delle minacce alla sicurezza specifiche per il settore, identificando le informazioni che potrebbero essere utilizzate dai criminali informatici per lanciare attacchi ai veicoli, all'infrastruttura dei veicoli connessi e ad altri sistemi correlati.

La sicurezza informatica nell’industria automobilistica è da sempre un tema di grande interesse. L’attenzione di ricercatori indipendenti, appassionati e cybercriminali si è spostata dalla sicurezza dei dispositivi embedded a quella dei veicoli. Ciò ha portato ad un aumento delle tecniche di attacco e all'introduzione di nuovi requisiti normativi a cui i produttori devono attenersi per rimanere protetti.

Il servizio Automotive TI di Kaspersky aiuta le aziende del settore automotive, sia che si tratti di produttori di veicoli che di fornitori, a rimanere aggiornate sui principali problemi di sicurezza che possono influenzare l'industria automobilistica e consente loro di adottare tempestivamente le opportune misure di remediation. Questo servizio è stato progettato per identificare le minacce esistenti ed emergenti rivolte al settore automobilistico, ai componenti di bordo e alle infrastrutture dei veicoli connessi.

I report includono una panoramica e un'analisi dei trend tecnologici relativi agli attacchi informatici nell'industria automobilistica tra cui i cyber-incidenti, gli studi più recenti sulla sicurezza, le conferenze, i dibattiti, i forum della community, nonché le informazioni sui potenziali vettori di attacco ai backend del veicolo e all’'infrastruttura dei servizi. I principali risultati offerti dal servizio comprendono un report con un executive summary di alto livello, le descrizioni delle minacce e le misure da implementare, così come le notifiche sulle attività ad alto rischio e le vulnerabilità personalizzate per gli OEM (Original Equipment Manufacturer).

Nel momento in cui il servizio di threat intelligence reporting rileva una minaccia che richiede di essere risolta con la massima urgenza, i clienti vengono informati in tempo reale.

"Il crescente numero di tecnologie utilizzate nei veicoli moderni impone non solo il rispetto dei requisiti normativi vigenti, ma anche di disporre di informazioni sulle potenziali minacce, dalle vulnerabilità delle unità di controllo elettronico agli attacchi ai componenti vehicle-to-everything. Fornendo informazioni rilevanti sulle minacce, Kaspersky aiuta le case automobilistiche a fronteggiare queste criticità", ha dichiarato Sergey Zorin, Head of Kaspersky Transportation System Security di Kaspersky.

"Grazie ai servizi di threat intelligence reporting personalizzati di Kaspersky, le organizzazioni non solo ricevono informazioni sulle minacce informatiche più recenti, ma anche dettagli specifici sul possibile impatto di queste minacce. Aggiorniamo costantemente il nostro servizio di TI per consentire ai produttori di mitigare i potenziali rischi che possono danneggiare i loro clienti o manomettere la loro tecnologia".

Maggiori informazioni sul servizio di threat intelligence reporting di Kaspersky e su come possa aiutare le organizzazioni automobilistiche sono disponibili a questo link.

