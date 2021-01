Huion KD200: l'innovativa combinazione di tastiera e tavoletta grafica ha ottenuto tre premi internazionali per il design

SHENZHEN, Cina, 15 gennaio 2021 /PRNewswire/-- Huion, fornitore globale di dispositivi per il disegno e la pittura digitale, ha recentemente lanciato la pluripremiata tavoletta grafica KD200. Dotata di una tastiera per una mano e di un controller a manopola, questa tavoletta grafica innovativa consente un disegno digitale efficiente. La tecnologia Bluetooth 5.0 integrata la rende ancora più interessante e produttiva.

Design innovativo per una maggiore efficienza

Per agevolare ulteriormente gli utenti mentre disegnano, il modello KD200 combina per la prima volta la tavoletta grafica con una tastiera e un controller a selettore. I 23 tasti della tastiera standard possono funzionare come quelli di una normale tastiera. Il sistema supporta l'inserimento di tasti singoli o combinazioni di tasti, con il controller a selettore e 5 tasti programmabili, che è possibile personalizzare con funzioni diverse per soddisfare ulteriori requisiti personali.

Essendo un prodotto ben progettato che vanta prestazioni eccellenti, KD200 è stato ampiamente apprezzato da istituzioni internazionali e disegnatori professionisti. Ha vinto il Golden Pin Design Award, il Good Design Award e il Red Star Design Award.

Bluetooth 5.0 per una creazione più libera

Dotato della tecnologia avanzata Bluetooth 5.0, Huion KD200 supporta una maggiore distanza di comunicazione e un trasferimento del segnale più rapido che consentono agli utenti di liberare la loro creatività, sia a casa che in movimento. Inoltre, grazie all'autonomia che supera le a 18 ore, KD200 è senza dubbio in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, per non parlare del fatto che bastano 1,2 ore per ricaricare completamente la batteria.

PenTech3.0 e superficie texturizzata per un'esperienza di disegno realistica

Grazie alla tecnologia PenTech3.0, la penna digitale senza batteria PW517 con nucleo magnetico inferiore consente un'esperienza di disegno più stabile. Inoltre, con 8192 livelli di sensibilità alla pressione e possibilità di inclinazione di ±60°, è possibile realizzare linee con larghezza e saturazione diverse in modo semplice e naturale regolando l'angolo della penna e la pressione applicata. Prodotto con una finitura simile alla carta, la superficie di disegno del KD200 è anti-graffio e anti-impronta. Vi sembrerà di scrivere sulla carta poiché è possibile sentire l'attrito della penna digitale quando scivola su di essa.

KD200 è il primo prodotto lanciato da Huion nel 2021 e rappresenta il successo e l'innovazione tecnologica che Huion ha ottenuto nell'ultimo decennio. In futuro, Huion continuerà a introdurre prodotti più innovativi e pratici per facilitare le creazioni di artisti digitali in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Huion, visitare il sito web:www.huion.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1421259/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1421262/2.jpg