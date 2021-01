Sodexo reinventa il catering con la piattaforma Atlas AI

PARIGI, 8 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Quando si tratta di ristorazione, su cosa si concentra l'attenzione dei clienti? Gusto, aspetto o esperienza di servizio? Forse per i consumatori di oggi, la risposta è "Tutto".

Le persone sono sempre più attente alla salute e le scelte alimentari a loro disposizione sono molte. Tuttavia, i servizi di catering tradizionali non sono sufficientemente personalizzati, per non parlare di consigli in fatto di salute. Bar e caffetterie aziendali, scolastici e di altre grandi strutture affrontano diversi problemi come lentezza nei pagamenti e lunghe code, che influiscono anche sull'esperienza del cliente. La nuova tendenza del settore prevede l'introduzione di metodi intelligenti per migliorare l'esperienza dei clienti e l'efficienza operativa.

Sodexo, uno dei maggiori fornitori di servizi di catering al mondo, collabora con Huawei per lanciare la soluzione di pagamento intelligente Seefood. La soluzione si basa sul software e sulla piattaforma hardware Atlas AI di Huawei e combina il riconoscimento delle immagini tramite intelligenza artificiale nella fase di pagamento per riconoscere automaticamente i piatti, calcolare i prezzi e completare il pagamento tramite carte e terminali mobili.

Questa soluzione utilizza il cosiddetto deep metric learning per riconoscere con precisione ogni piatto in 0,3 secondi. Apprende rapidamente ed è in grado di riconoscere istantaneamente le caratteristiche distintive di un piatto una volta che l'operatore della mensa ha inserito una nuova immagine. Il sistema fornisce un algoritmo per aggiornare le caratteristiche dei campioni identificati in modo errato per migliorare il tasso di riconoscimento. Inoltre, dopo ogni riconoscimento, il sistema terminale aggiunge automaticamente le etichette di rilevamento e classificazione degli oggetti e le invia alla piattaforma di formazione sul cloud. In questo modo, il numero di campioni di formazione e la precisione dei modelli di algoritmo vengono via via migliorati. Più viene utilizzato, più il sistema diventa intelligente.

La soluzione Seefood si distingue perché fornisce informazioni in tempo reale su nutrizione e calorie. Grazie a queste innovazioni, la soluzione non solo elimina la necessità di interventi manuali da parte del cassiere per ridurre drasticamente i tempi di attesa, ma offre anche servizi più sani, tecnologici e personalizzati ai clienti.

"Vengo qui ogni giorno per la pausa pranzo. Ora è completamente self-service, dalla scelta dei piatti al pagamento. Niente più code! "Si mangia divertendosi", ha dichiarato un ingegnere nella mensa di un'azienda con sede a Guangzhou che utilizza la soluzione Seefood. Un altro intervistato, esperto di mercati, ha dichiarato: "La mensa ora può persino calcolare le calorie dei pasti e fornire un riferimento nutrizionale molto intuitivo. Si tratta di una svolta e di una soluzione di ristorazione ideale per persone attente alla salute come me".

Per gli operatori di bar e caffetterie, la soluzione Seefood crea un sistema di pagamento completamente automatizzato e fornisce statistiche sugli ordini e sul fatturato per visualizzare i dati operativi, aiutandoli a migliorare la capacità di servizio e a potenziare l'efficienza operativa.

Una caffetteria che serve 2000 clienti può accelerare i tempi di pagamento da 20 secondi a soli 3 secondi a persona, aumentare il numero di clienti serviti ogni ora da 180 a 1200 e gestire e analizzare i dati operativi in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Attualmente, la soluzione Seefood è stata applicata da Sodexo nella sua caffetteria per la sede Huawei di Shenzhen e in altre grandi imprese, ospedali e università in città come Guangzhou, Shenzhen e Shanghai in Cina. La soluzione ha già dimostrato il suo straordinario valore commerciale ed è stata ben accolta da operatori della mensa e consumatori.

Guardando al futuro, Sodexo sta pensando di promuovere questa soluzione a livello globale. La soluzione sarà implementata nelle caffetterie di Sodexo in Europa occidentale nella prima metà del 2021. Martin Boden, Presidente di Sodexo China, ha dichiarato: "L'innovazione è nel DNA di Sodexo, e la Cina è uno dei Paesi leader a livello mondiale nella trasformazione tecnologica e digitale. Siamo lieti di collaborare con Huawei per sviluppare modelli di servizio innovativi nel settore del catering. Attraverso questo progetto di innovazione congiunto, possiamo servire meglio i nostri clienti e arricchire la loro esperienza in termini di efficienza, convenienza e salute. Ci impegniamo a fornire servizi che migliorano la qualità della vita dei consumatori in Cina e in tutto il mondo".

Huawei ha messo a punto una piattaforma hardware e software di intelligenza artificiale che offre facilità d'uso e prestazioni impareggiabili. Huawei collabora con clienti industriali e partner applicativi per offrire a diversi settori l'innovazione dell'intelligenza artificiale. Huawei approfondirà la sua collaborazione con Sodexo per esplorare altri scenari nel settore della ristorazione, rendere i servizi di catering più pratici e offrire ai consumatori un'esperienza di ristorazione migliore.

Sodexo è uno dei maggiori fornitori di servizi di catering al mondo e una delle società Fortune Global 500. Con sede a Parigi, in Francia, Sodexo fornisce servizi di catering per aziende, scuole, ospedali, case di cura e fabbriche in tutto il mondo. Con team professionali di chef, dietologi e personale di cucina, Sodexo è da tempo impegnata a fornire ai suoi clienti una cucina deliziosa e di qualità.

Per ulteriori informazioni fare clic qui.

