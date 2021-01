Marchesestore.it è l’e-commerce per gli amanti della carne di alta qualità

(Sanremo, 15 gennaio 2021) - La carne di qualità è senza dubbio uno degli alimenti in assoluto più difficili da procurare al giorno d’oggi, sebbene sia uno dei cibi principali all'interno della dieta; infatti, per ottenere un prodotto d’eccellenza, è necessario rispettare diversi requisiti.

Innanzitutto, devono essere selezionate le materie prime; inoltre, bisogna garantire una corretta stagionatura; e non ultimo, si devono mantenere intatte freschezza e proprietà organolettiche della carne attraverso un processo di surgelazione istantanea.

In questo campo, un punto di riferimento è la famiglia Marchese, attiva da oltre 150 anni nella lavorazione di carni di altissima qualità, con prodotti unici riconosciuti a livello internazionale.

Oggi è possibile acquistare questi tagli di carne di alta gamma online, attraverso l’e-commerce dedicato Marchese Store, dove si possono trovare i migliori tagli di carne scegliendo tra singoli articoli o box personalizzati e ricevendo la carne a casa in modo sicuro e veloce con la spedizione rapida in 24/48 ore, mantenendo inalterata la catena del freddo.

Carne di qualità: come scegliere i prodotti migliori

Quando si compra la carne presso i canali tradizionali è sempre presente il dubbio sulla qualità del prodotto, non sapendo se effettivamente si stia acquistando un alimento fresco e salutare.

In molti tendono a fidarsi della buona fede del rivenditore, oppure valutano soltanto il prezzo cercando di preferire tagli meno costosi. Tuttavia, la qualità è determinata da una serie di fattori che devono essere necessariamente rispettati.

Il primo è la tipologia di allevamento, in quanto deve essere garantito il benessere psicofisico dell’animale, approccio che va certificato da appositi controlli effettuati dalle autorità preposte. Una carne di alta gamma deve provenire da animali che hanno la libertà di muoversi, così da mantenere un buon tono muscolare; inoltre, bisogna tener conto dell’alimentazione dei bovini, che dovrebbero crescere esclusivamente ad erba (metodo “grass fed”), senza l’integrazione di mangimi artificiali, ormoni e antibiotici somministrati in modo poco etico.

Le carni, poi, devono essere lavorate in stabilimenti attrezzati, adeguati alle normative di legge e in possesso dei requisiti HACCP, come certificato dagli enti incaricati da parte del Ministero della Salute, per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela della salute dei consumatori.

Un altro aspetto fondamentale per avere un prodotto finale di alta gamma è la lavorazione artigianale della carne: operazioni come la disossatura e il porzionamento devono essere eseguite a mano da macellai esperti.

La lavorazione della carne deve essere realizzata in ambienti idonei, con una gestione accurata di aspetti come la temperatura e l’umidità, per preservare la qualità del prodotto e prevenire qualsiasi tipo di contaminazione.

Infine, l’Azienda deve adottare processi come la frollatura, ovvero stagionatura, evitando l’immissione diretta della carne sul mercato. In questo modo, il prodotto può maturare e acquisire una maggiore valenza nutrizionale, oltre ad assumere un sapore più intenso e una consistenza più morbida.

Marchese Store: quando la carne diventa sinonimo d’eccellenza

Acquistare carne di qualità è veramente complicato ed è difficile trovare operatori in grado di garantire tutti questi aspetti in modo impeccabile.

Una garanzia di eccellenza è Marchese Store, azienda che dal 1868 è riuscita ad affermarsi per i suoi tagli di carne unici nel settore, assicurando i massimi standard qualitativi in tutti i passaggi della filiera, dall’allevamento alla consegna del prodotto finito.

Sul portale marchesestore.it si possono comprare online soltanto carni bovine di alta gamma, capaci di soddisfare gli appassionati più esigenti, con i tagli dei marchi El Macho® per gli amanti del vitellone, oppure di Génisse® per chi preferisce la scottona.

Inoltre, sono disponibili anche le pregiate carni dry aged deluxe, ottenute con una frollatura particolare che dura fino a 80 giorni, proponendo in questo modo una carne di qualità premium tenerissima e dal gusto superiore.

Perché acquistare online carne di qualità?

Negli ultimi anni il commercio elettronico è cresciuto in modo considerevole, un fenomeno che ha interessato tutti i settori ed è diventato una delle soluzioni più apprezzate dagli italiani.

In alcuni ambiti esiste ancora una certa ritrosia nei confronti dello shopping online; comprare sul web generi alimentari, soprattutto carne, richiede la selezione di operatori seri e affidabili, in grado di offrire prodotti garantiti, certificati e completamente tracciabili.

Con Marchese Store è possibile rivolgersi a un fornitore unico sul mercato, in grado di offrire attenzione al cliente anche online, come se fosse un macellaio di fiducia, la proposta di tagli di carne di altissima qualità è davvero ampia e varia.

Inoltre, vengono impiegate lavorazione artigianale e tecnologie all’avanguardia.

Per mantenere inalterate le proprietà organolettiche della carne e permettere al cliente di avere a disposizione un prodotto di altissima gamma da preparare in base alle proprie necessità, Marchese Store aggiunge un ulteriore passaggio, ovvero il surgelamento industriale, con il quale ogni taglio raggiunge la temperatura di -18°C in brevissimo tempo. Questo sistema permette di mantenere nel tempo gusto, tenerezza e succosità delle carni.

In questo modo, è possibile promuovere un consumo responsabile di carne, valorizzando qualità e freschezza del prodotto senza rinunciare alla convenienza e alla comodità dell’acquisto online.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.marchesestore.it/

Sanremo (Imperia)

