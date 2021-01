Piu’Me arriva nella capitale

(Roma 14 gennaio 2021) - Roma 14 gennaio 2021

Piu’Me apre il primo punto di vendita a Roma. Il negozio, ubicato in Via degli Ammiragli n. 36, sarà inaugurato il 14 gennaio 2021 alle ore 12:00. Sviluppo Sud S.r.l., società partecipata da importanti realtà della Grande Distribuzione Organizzata, avvia il proprio progetto di espansione nel centro sud Italia, insediandosi nel cuore della Città di Roma, con un punto vendita di circa duecento metri quadrati fedelmente ispirato al concept Piu’Me e con una offerta commerciale capace di coniugare competitività, profondità assortimentale e servizi innovativi alla clientela. Ovviamente, lo sviluppo non si ferma qui essendo già programmata la seconda apertura nella città di Roma, alla Via Tiburtina 582 – 584, per la terza decade del mese di febbraio. Sviluppo Sud continua ad investire importanti risorse finanziarie in un’area strategica del Paese, consolidando la presenza del Marchio Piu’Me senza trascurare la creazione di nuove opportunità lavorative.

