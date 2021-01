Personal trainer online: l’importanza di allenarsi nell’era del Covid

(Padova, 12 gennaio 2021) - In questo periodo di “COVID”, si sente molto parlare di OMS ( Organismo mondiale della sanità ) e delle linee guida da seguire con attenzione per prevenire la diffusione di questo virus che sta sconvolgendo la vita di ognuno di noi.

Ovviamente, la nostra attenzione in questi mesi è rivolta proprio alla prevenzione: lavarsi le mani, usare la mascherine, rispettare le regole del distanziamento sociale e le regole imposte dal governo.

In questo periodo, che ormai perdura da quasi un anno, sembra che la causa di morte sia solo il covid dimenticando che le malattie croniche o non trasmissibili rappresentano il principale killer mondiale: proprio secondo quanto pubblicato dall’OMS, il cancro, il diabete, le malattie respiratorie e le patologie dell’apparato cardiocircolatorio richiederanno in futuro circa il 70 – 80 % delle risorse sanitarie a livello mondiale.

Qual è l’elemento fondamentale per la prevenzione primaria di queste malattie? L’ATTIVITA’ FISICA

Smart Working, la chiusura di palestre e centri sportivi sicuramente ci hanno reso più sedentari e quindi più vulnerabili al rischio di patologie croniche.

Ma come possiamo fare attivita’ fisica in questo periodo?

Possiamo correre o camminare all’aperto, possiamo andare in bicicletta, possiamo svolgere a casa o all’aperto dell’attività a corpo libero o attraverso l’uso di attrezzi o video-tutorial online non personalizzati.

Purtroppo però potremmo avere delle problematiche particolari o degli obiettivi che richiedono la supervisione di qualcuno o semplicemente, non avendo l’obbligo di fare qualcosa, evitiamo di farlo.

Voglio ora raccontarti la mia esperienza di personal trainer online:

Negli ultimi anni alcune persone che non potevano, per motivi logistici raggiungermi in palestra, mi hanno chiesto delle consulenze online via skype su allenamenti e programmi alimentari e posso, senza presunzione, affermare che i risultati sono stati più che buoni: da marzo 2020 questa mia attività è ovviamente cresciuta considerevolmente

PREMETTO fin da subito, che in questo articolo non dirò che il personal trainer online è migliore del personal trainer dal vivo.

MI DISSOCIO completamente da tutti i miei colleghi che, pur di vendere, ne esaltano i vantaggi e spero di poter al più presto riprendere la mia attività di personal trainer uno a uno (o a coppie o mini classi) in palestra o all’aperto perché non c’è miglior cosa di poter condividere realmente l’allenamento di chi segui e con cui, proprio per questo motivo, si instaura un’energia e un’ empatia che io definisco magiche.

Ad ogni modo credo che il personal trainer online possa rappresentare un'alternativa certamente valida non solo in questo particolare periodo particolare ma anche quando tutto tornerà alla normalità ma ovviamente a certe condizioni E IN DETERMINATE CIRCOSTANZE.

Chi è il personal trainer online?

IL PERSONAL TRAINER ONLINE è COLUI CHE COLLEGANDOSI IN DIRETTA CON TE VIA zoom, skype o altre piattaforme. TI ALLENA , VEDE IN DIRETTA QUELLO CHE FAI E QUELLO CHE DICI , SE SERVE, TI CORREGGE E PERIODICAMENTE SI CONRFONTA CON TE SUI PROGRAMMI DI ALLENAMENTO E ALIMENTARI

Per me il personal trainer onlinenon è quello che non vedi mai: i pacchetti a scatola chiusa di programmi alimentari e allenamenti “ venduti “ senza mai vedere i soggetti che ne usufruiscono.

Vantaggi e svantaggi di personal trainer online

Con il personal trainer online non devi adeguarti ai trainer che trovi in palestra ma puoi cercare consigli da chi ti piace o riscuote successo, puoi consultare il suo sito, i suoi articoli, la sua pagina facebook o instagram e capire se è il personal trainer che fa a caso tuo.

Attraverso zoom, skype o altre applicazioni puoi allenarti dove vuoi con lui che ti controlla a distanza anche da migliaia di kilometri. Puoi allenarti da casa, andare in palestra, all’ aperto … porti il tuo cellulare con te (magari munisciti di un cavalletto apposito) e avrai sempre il tuo personal trainer online in tasca che ti motiva, sostiene e corregge durante l’esecuzione di ogni esercizio.

Facciamo un esempio pratico: io seguo con un programma di allenamento e alimentare una ragazza che abita a Ravenna.

Una volta ogni due settimane assisto dal vivo “online” tramite zoom al suo allenamento in palestra e ogni mese inoltre facciamo un colloquio online nel quale le spiego le nuove strategie alimentari e di allenamento. Ogni 3 settimane inoltre ricevo via whatsapp delle foto così da poter verificare i risultati estetici raggiunti.

Quindi si potrebbe dedurre che non c’è molta differenza tra il personal trainer online e dal vivo?

Attraverso il video, e lo dico per esperienza, si crea un’atmosfera meno empatica e più fredda: a mio parere l’atleta da di più quando il personal trainer è presente fisicamente.

Inoltre il fatto che il cliente non deve spostarsi fisicamente, allenandosi in casa o in ambiente abituale, lo porta a non uscire dalla sua zona confort e anche l’allenamento stesso ovviamente ne paga le conseguenze. Per mia esperienza, attraverso l’allenamento dal vivo, avendo la possibilità di vedere il soggetto da tutte le angolazioni, riesco a cogliere tutte le sfumature del movimento che da casa non riesco a vedere; riesco a percepire inoltre se chi ho davanti a me è arrivato o no al limite.

Senza contare che facendo personal trainer in palestra o all'aperto dove ci sono altre persone che si allenano il cliente sviluppa una sorta di sfida interna e tende a voler dare il massimo.

Concludo con una constatazione frutto della mia esperienza di più di 10 anni di lavoro come personal trainer a Padova, Dolo e anche online: “personal trainer“ è allenamento personale e non c’è niente di più personale e intimo che stare vicino fisicamente alla persona che si allena. Allenarsi è una cosa importantissima ed essere seguiti da un personal trainer è la soluzione vincente per raggiungere gli obiettivi prefissati, per porsi nuovi traguardi e per svolgere gli allenamenti in sicurezza: ogni individuo è unico e unico deve essere anche il suo allenamento e il suo programma alimentar e.

Il personal trainer online può essere una valida alternativa efficace per questo periodo e da poter utilizzare ancora in futuro quando per motivi logistici, di tempo o di lavoro, non potrai avere fisicamente vicino il tuo personal trainer. Da un punto di vista economico il costo di un personal trainer online è leggermente inferiore di quello dal vivo. Può essere anche un ottimo “strumento“ per chi si avvicina all’attività motoria dopo tanto tempo di inattività: ci si sente impacciati, si prova “vergogna” ad andare in palestra o a farsi correggere di persona da qualcuno; ecco che la virtualità “imposta” dallo schermo è un’ottima soluzione.

