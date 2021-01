Forma fisica e fitness anche in pandemia: come mantenersi in forma con le palestre chiuse

(Roma 11/01/2021) - Roma, 11/01/2021 - La pandemia da Coronavirus ha bloccato parecchie attività oltre ad aver sconvolto le vite di chiunque anche di chi fortunatamente non ne è stato colpito in prima persona dalla malattia. Affinché la curva dei contagi potesse essere mantenuta sotto un livello sicuro è stato necessario da parte del governo italiano chiudere negozi di ogni categoria tranne quelli di prima necessità e anche cinema, teatri e palestre.

Con il lungo periodo di quarantena che si è dovuti passare chiusi in casa è stato difficile affrontare molte questioni, fra queste anche quella legata alla forma fisica. Passare molto tempo chiusi fra quattro mura senza avere molte attività da svolgere, spinge a consumare molto più cibo, spesso non sano e ricco di conservanti, per lo più l’aggravante del non potersi muovere a sufficienza ha spinto sempre più italiani a ripiegare sul fitness da casa.

Dirette streaming, video tutorial e articoli online hanno dato modo anche a chi non è molto sportivo di poter effettuare dei piccoli e semplici esercizi di fitness comodamente a casa. Mentre, per coloro che erano assidui frequentatori delle palestre o praticavano soventemente uno sport, la situazione è stata leggermente più delicata e difficile da gestire. Ma, nonostante ciò, si è potuti continuare a mantenere la propria forma fisica anche in casa, spesso anche con l’ausilio di integratori naturali alleati numeri uno per gli sportivi.

Attività e attrezzature utili per l’home fitness

Sono svariate le attività previste dall’home fitness degli italiani, prettamente si parla di esercizi mirati a rassodare i muscoli e al rilassamento psico-fisico con lo yoga e la meditazione.

Fra gli esercizi più comuni e diffusi vi sono sicuramente le flessioni, gli addominali e il plank, subito seguiti da squat ed esercizi per le gambe. È cresciuto sempre più anche l’interesse per il pilates, un toccasana per tutto il corpo e lo yoga, che unisce la meditazione e perciò il rilassamento psicologico con esercizi fisici mirati a rafforzare i muscoli e le articolazioni.

Per coloro che praticano uno sport come il tennis, il nuoto, il basket e altre attività sportive che sono impossibili da praticare in casa, il periodo del lockdown non è stato dei migliori, ma, nonostante ciò, si è visto un incremento di acquisti per quanto riguarda attrezzature sportive, dalle più comuni a quelle più professionali, affinché ci si potesse avvicinare il quanto più possibile ad un allenamento agonistico anche in casa.

Sono molti gli italiani che hanno scelto di acquistare online pesi, elastici per il fitness, tappetini da yoga, step e corda per saltare, con i quali è possibile riuscire a simulare un piccolo circuito in casa come quelli che si possono fare anche in palestra.

Inoltre, c’è chi ha scelto anche di usufruire di macchinari elettrici come tapis roulant e cyclette per poter rendere più intenso ed efficace l’home fitness e rendere anche l’allenamento più pesante un momento di svago e passatempo.

Integratori per rendimento e risultati efficaci

Se gli alleati migliori per un buon sportivo o per chi cerca di mantenere una forma fisica sana e allenata sono: costanza, dedizione ed esercizi con strumentazioni varie, vi sono da aggiungere una corretta alimentazione e una sufficiente dose di integratori naturali e vegetali per avere risultati positivi sia sul rendimento e la resistenza ma anche per risultati fisici più efficaci.

In merito a ciò si apre un capito a parte che comprende integratori studiati e approvati per svariati risultati, quali: aumento della massa muscolare, tonificazione, supporto immunitario e perdita di peso. In tal senso si possono citare gli integratori di Vitastrong.it, che nascono dall’idea di due giovani imprenditori non che sportivi italiani, i quali nel corso degli anni della loro carriera da sportivi hanno personalmente testato svariati integratori fino a giungere alla realizzazione del loro brand, con un catalogo molto vasto di prodotti dall’efficienza immediata e garantita.

Tutti i prodotti VitaStrong sono Made in Italy e registrati presso il Ministero della Salute italiano e prodotti con materie prime di alta qualità per mano di professionisti in laboratori con sede in Italia.

Catalogo prodotti VitaStrong

I prodotti VitaStrong sono acquistabili online e il catalogo è molto vasto e variegato affinché possa soddisfare ogni tipo di esigenza. Gli ingredienti utilizzati per la realizzazione degli integratori sono al 100% naturali e puri per poter garantire in questo modo sicurezza ed efficacia a chi li assume, specialmente per gli atleti.

Il catalogo è suddiviso in base alle esigenze degli sportivi, in maniera tale da offrire un’esperienza di acquisto sicura, veloce ed efficace.

Vi è una categoria interamente dedicata al mondo delle vitamine e dei minerali, oltre che una categoria, divenuta un loro best seller, dedicata al pre workout, ovvero a integratori da assumere prima di iniziare una sessione di esercizi e poterli effettuare con la carica e l’energia giusta, oltre che vedere fin da subito dei risultati tangibili. Da associare ad essi anche integratori per post workoutma anche quelli da assumere durante l’esercitazione.

Inoltre, vi è una categoria dedicata agli amminoacidi ed infine una dedicata all’abbigliamento sportivo e accessori come shaker per le proteine in polvere o sacche porta scarpe.

VitaStrong nasce dalla mente di due giovani sportivi imprenditori italiani. Nel corso degli anni hanno testato e provato differenti integratori sportivi di moltissimi brand, rendendosi conto che nessuno di questi donava loro dei reali benefici hanno deciso di creare VitaStrong con un obiettivo ben chiaro e preciso nella mente: tutti i prodotti VitaStrong dovevano essere forti ed efficaci fin dalla prima assunzione.

