Per mare e per terra il gnl abbatte le emissioni

E' stata un’inaugurazione molto partecipata quella di Depositi italiani Gnl (Dig), il nuovo terminale small scale di Gas naturale liquefatto al porto di Ravenna, un passo importante per la sostenibilità del trasporto pesante e marittimo. Con l’entrata in esercizio del deposito costiero Dig - partecipato al 51% da Petrolifera Italo Rumena, al 30% da Edison e al 19% da Scale Gas, controllata di Enagás – l’Italia beneficerà di un approvvigionamento stabile e sicuro per il mercato del Gnl nei trasporti: una soluzione concreta in grado di contribuire da subito alla decarbonizzazione dei trasporti. Non per niente la direttiva europea Dafi favorisce l’adozione del Gnl per il trasporto pesante, e l’Italia ha assunto l’impegno di coprire proprio con il Gnl il 50% del consumo marittimo e il 30% di quello stradale entro il 2030, creando una rete di infrastrutture di approvvigionamento lungo la rete transeuropea di trasporto Ten-T.

«Siamo orgogliosi di annunciare l’inaugurazione di una nuova infrastruttura altamente strategica per il Paese e coerente con la strategia di contrasto ai cambiamenti climatici, tassello di un progetto più grande di approvvigionamento di gas liquido per l’autotrasporto e il trasporto marittimo» ha affermato Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. «Il Gnl, che permette di abbattere del 20-25% la CO2 e di azzerare particolato e ossido di zolfo, ha un ruolo cardine di accompagnamento della transizione energetica, in quanto permette di avviare subito il processo di decarbonizzazione dei trasporti marittimi e pesanti, dove altri tipi di soluzioni e tecnologie non sono implementabili su larga scala se non nel lungo termine».

Alla soddisfazione per il lancio di un terminale in grado di avere un impatto concreto in termini di abbattimento delle sostanze inquinanti, si è aggiunta quella di essere riusciti a completare il progetto in tempi record: in poco meno di 5 anni si è passati dall’ideazione al progetto fino alla realizzazione a cura dell’ingegneria di Edison, durata 28 mesi come previsto; inoltre i tempi complessivi per l’autorizzazione sono stati di soli 18 mesi, un primato rivendicato dal sindaco di Ravenna Michele De Pascale e dal presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Senza dimenticare la pandemia, che nonostante le tante difficoltà non ha fermato i lavori. Con il terminale di Ravenna, Edison completa la prima catena logistica integrata in Italia dedicata al GNL. Che nel prossimo futuro potrebbe vedere la nascita di altri due depositi nel Sud Italia, a Brindisi e Napoli, per sostenere la diffusione di questo combustibile nelle aree del Paese oggi più sguarnite. «Speriamo di portare a termine in tempi rapidi l’iter autorizzativo» ha rimarcato Monti. «I 18 mesi impiegati qui a Ravenna nel panorama nazionale sono un risultato eccezionale, dovrebbe essere la norma ma purtroppo non lo è». Il deposito, realizzato con un investimento di circa 100 milioni di euro, ha una capacità di stoccaggio di 20mila metri cubi di Gnl per una movimentazione annua di oltre un milione di metri cubi, equivalenti all’alimentazione di almeno 12mila camion e 48 traghetti all’anno.

«Grazie a questa nuova infrastruttura» ha aggiunto Monti, «alla posizione unica che Edison ricopre in Italia, quale importatore long-term di Gnl, e alla disponibilità di una nave metaniera small scale, avviamo un nuovo canale di approvvigionamento sicuro e competitivo, che riduce la dipendenza dalle importazioni via autobotte dall’estero, e potrà favorire la diffusione del Gnl nei trasporti anche in zone d’Italia dove ad oggi non risultava accessibile o competitivo». Edison si occuperà dell’approvvigionamento del deposito tramite la Ravenna Knutsen, una delle prime metaniere al mondo di piccola taglia, fatta realizzare dall’armatore norvegese Knutsen Oas Shipping. In questo modo Edison completa la prima catena logistica integrata in Italia, garantendo stabilità e competitività delle forniture di gas naturale liquido del Paese. «Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo ambizioso traguardo nella realizzazione della prima infrastruttura strategica di Gnl in Italia e particolarmente nel porto di Ravenna, che è la base storica del nostro gruppo» ha sottolineato Guido Ottolenghi, amministratore delegato di Petrolifera Italo Rumena. «Hanno lavorato qui 60 imprese per 28 mesi, con 80 ingegneri, nonostante le difficoltà sanitarie. Non avremmo potuto farlo senza il supporto delle autorità locali e nazionali. Il progetto ha richiesto una visione complessiva, davanti ai problemi abbiamo dialogato e costruito soluzioni. Siamo anche soddisfatti di aver intrapreso questa avventura economica con partner importanti come Edison e Scale Gas Solutions del Gruppo Enagás». «La partecipazione di Enagás nell’infrastruttura ravennate è il risultato di anni di collaborazione tra le società energetiche italiane e spagnole, di cui siamo orgogliosi» ha affermato Marcelino Oreja, amministratore delegato di Enagás. «Questo nuovo terminale, che ha iniziato a rifornirsi dall’infrastruttura Gnl di Barcellona, ​​rafforzerà la catena di approvvigionamento del Gnl nel Mediterraneo e contribuirà alla promozione e all’uso di questo combustibile alternativo nei trasporti. Questo traguardo strategico è in linea con la strategia di decarbonizzazione di Enagás e consentirà anche di raggiungere gli obiettivi Ue di decarbonizzazione dei trasporti».

Il mercato italiano del Gnl per autotrazione è caratterizzato da forti potenzialità di sviluppo e da trend di crescita che saranno accelerati grazie anche alla realizzazione di nuove infrastrutture. Nel primo semestre 2021 le nuove immatricolazioni di camion a Gnl sono state 635 (+86,8% dalle 340 immatricolazioni di un anno prima). Attualmente nel Paese circolano circa 3.500 camion a Gnl e si registrano 104 stazioni di rifornimento (erano solo 6 nel 2016). Per quanto concerne il trasporto marittimo, dal 2010 ad oggi il numero di navi alimentate a Gnl è continuamente aumentato, con un ritmo tra il +20% e il +40% all’anno e quelle in ordine ad oggi sono circa 84 unità. Un’accelerazione dettata anche dall’introduzione nel 2020 del nuovo regolamento dell’Organizzazione marittima internazionale (Imo), che ha imposto di limitare il contenuto di zolfo nel carburante marittimo dal 3,5% dei carburanti tradizionali allo 0,5% per specifiche aree marine definite Seca (Sulphur emission controlled area). Un ulteriore contributo a nuovi ordini di navi a Gnl è atteso dal settore croceristico che ha nel Mar Mediterraneo il suo secondo mercato al mondo, preceduto solo dai Caraibi.