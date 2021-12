Oltre la polizza c’è tutto un mondo (di servizi)

Si fa presto a dire “polizza”, come se fosse un’abitudine. Macchè: «Attorno alla polizza auto – ne parlo perché me ne occupo, ma vale anche per tanti altri prodotti assicurativi – si muove un mondo di servizi avanzati e ad alta tecnologia. Che semplificano la vita agli automobilisti. Almeno a quelli assicurati con noi». Lo spiega Giacomo Lovati, capo dei servizi “Beyond Insurance” – oltre le assicurazioni – del Gruppo Unipol, leader italiano nel settore dell RcAuto col 26% del mercato pari a circa 10 milioni di assicurati di cui 4,2 milioni che hanno una box collegata alla polizza. Un top-manager che lavora da tempo, con risultati interessantissimi per il gruppo - per quanto non “strombazzati” inutilmente in giro - proprio per riempire di valore aggiunto e di “intelligenza” la funzione della polizza.

I dati raccolti dalla black-box aiutano ad accelerare i tempi della gestione dei sinistri e anche quello dei soccorsi

Ci spieghi: perché voi assicuratori dovreste aver a che fare con la mobilità di domani? E che cos’è una polizza intelligente?

Comincio col dirle, anche un po’ provocatoriamente, che dal nostro punto di vista quale energia sposti un veicolo non è un tema centrale, per quanto siano indiscutibili i numerosi vantaggi della propulsione elettrica, Ma per noi la mobilità, almeno in ambito automobilistico, vuol dire parlare di tutte le altre possibile esigenze di un cliente legato all’uso ottimale dell’auto. A partire dalla scelta tra l’acquisto e il noleggio. E poi: spostarsi significa fare manutenzione, sfruttare la multimodalità, il vecchio concetto: “ho l’auto” non basta più, va magari integrato con l’ultimo miglio di nuova generazione, lo sharing di bici o monopattini. Insomma: per noi parlare di mobilità, di servizi per la mobilità, include le risposte a tutte le esigenze dei clienti dalla a alla zeta.

E come si fa a dare tante risposte a esigenze così varie?

Con una tecnologia digitale che crei una sorta di bozzolo attorno al cliente, una rete di funzionalità che gli permetta di sfruttare, con un solo touch, tutti i servizi. Si parla, ormai, di mobility as a service. Non compro: uso e pago per quanto uso. C’è un’azienda in Finlandia che, a fronte di un abbonamento mensile, permette al cittadino di spostarsi con tutti i mezzi, usati e mai di proprietà, con assoluta efficienza. Ma anche da noi, un pendolare che per lavoro si sposti da Bergamo a Milano, e arriva magari ai confini della metropoli in auto, e poi prende la bici elettrica al parcheggio di periferia, che gli forniamo noi, fa qualcosa del genere. Tutto one-touch, tutto geolocalizzato, tutto veloce, tutto end to end, senza le incognite dei parcheggi e dei taxi che non si trovano.

«Gestendo l’intera filiera che si apre a valle di un sinistro abbiamo rivoluzionato l‘offerta assicurativa»

Sì, ma risaliamo all’origine: siete i leader delle black-box, le polizze per le auto connesse che costano meno e garantiscono più servizi delle altre, compresi i soccorsi di sicurezza. Quanto vi aiutano nella leadership?

Oggettivamente abbiamo avuto 15 anni fa questa intuizione, affiancare alla polizza un oggetto tecnologico che inizialmente era nato solo per dare un prodotto migliore e permettere uno sconto ma poi è diventato molto di più. Da un lato, infatti, ci ha permesso di migliorare l’offerta assicurativa di base, dall’altro ci mette a disposizione, d’accordo col cliente, tante infomazioni in più che ci permettono di arricchire la nostra offerta di servizi. Questa è per l’appunto la mobilità del futuro.

Esempi?

I dati raccolti dalla black box sui sinistri ci aiutano ad accelerarne i tempi di gestione e a tagliare attese, code, incertezze. Iniziamo il processo di gestione dei sinistri col piede giusto, prelavorando le informazioni ottimalmente. Per esempio preordinando il giusto pezzo di ricambio. Per non parlare dei soccorsi, parlo proprio di ambulanze, che il sistema invia automaticamente difronte alla segnalazione di incidente grave, spesso salvando letteralmente la vita delle persone coinvolte.

La compagnia di noleggio Unipolrental si rivolge non soloalle imprese ma anche ai clienti privati e alle partite Iva

Be’, questo è verissimo e di questo bisogna rendervi merito. Ma come funziona questa cosa dei ricambi tempestivi?

Ogni anno trattiamo centinaia di migliaia di sinistri e quindi siamo in grado di gestire quest’economia di scala per ottenere prezzi più vantaggiosi per i ricambi: da anni forniamo una rete efficiente di carrozzerie e s e autoriparatori qualificati nostri partner, e ne curiamo il rifornimento tempestivo dei pezzi di ricambio necessari ai sinistri che capitano ai nostri clienti, i clienti ottengono il miglior servizio nella massima tempestività senza anticipare nulla, i riparatori vengono pagati tempestivamente, noi otteniamo una nettissima riduzione delle frodi e ottimizziamo, con l’economia di scala, il costo d’acquisto dei pezzi. Tutto ciò funziona al meglio grazie ai dati che raccogliamo. Gestendo l’intera filiera che si apre a valle di un sinistro, abbiamo rivoluzionato l’offerta assicurativa nell’interesse di tutti. Pensi ai cristalli, ogni anno in Italia si registriamo 160 mila sinistri con rottura dei cristali, al 90% vengono riparati nella nostra rete proprietaria, cioè presidiata direttamente da noi con 215 punti vendita.

Ma senta, risponda a una domanda che non dovrebbe mai esser fatta ad un assicuratore: con tutte le cose che sapete sul traffico automobilistico italiano, non credete che in Italia ci siano troppe auto?

I nostri algoritmi ci dimostrano che in molte aree il numero di auto è molto sovrabbondante rispetto a quel che servirebbe. E peraltro sono auto vecchie e inquinanti. Mediamente ogni italiano ha l’auto ferma nel 93% del tempo di vita. Basta questo numero per capire quant’è imperfetto l’attuale modello. D’altronde, è in gioco un fattore culturale ed emozionale. Tra car sharing, autonoleggio e multimodalità, molti potrebbero già fare a meno dell’auto di proprietà, ma l’auto è anche un bene d’affezione e poi se si vuole disporne anche il 15 agosto senza preavviso né prenotazione potrebbe non essere agevole. Detto ciò, prevediamo che la seconda e terza auto di famiglia pian piano diventeranno meno frequenti... anche perché le esigenze economiche suggeriscono un po’ di razionalizzazione.

E voi?

Noi crediamo molto al noleggio a lungo termine al punto d’aver acquisito nel 2019 un’azienda specializzata, UnipolRental. Stiamo ottenendo straordinari risultati grazie alla distribuzione del prodotto attraverso la nostra rete di agenti assicurativi che sono in grado di rivolgersi al loro mercato di clienti privati e di partite Iva individuali. Per non parlare delle nostre ulteriori sinergie...

Ne parli!

Abbiamo acquisito una piattaforma web per la transazione di auto usate, Cambiomarcia.com, per vendere in un’ottica “business to consumer” le auto di Unipolrental a fine contratto e stiamo ora partendo anche con il “consumer to consumer”, da privato a privato, con una logica di servizio molto forte, garantendo la transazione e la qualità. Il bacino di partenza sono i nostri utenti, il target è tutto il mercato. Ultimo sviluppo, ma non ultimo: da luglio abbiamo ottenuto da Banca d’Italia l’autorizzazione come istituto di pagamento che ci consente di introdurre nella piattaforma queste funzionalità in più per il cliente, avviciandoci così ancora di più ad un assetto da subscription economy.

Scusi: e adesso entrerete anche nel business del telepedaggio autostradale?

Sì, molto presto molto presto, crediamo entro la fine dell’anno, con il vantaggio di poter profilare offerte convenientissime perché targettizzate a seconda dell’uso che il singolo automobilista fa dell’autostrada e in forte sinergia con i prodotti assicurativi.